¿Cuánto cuesta el tanque de gas de 25 libras en Veraguas? Acodeco aclara los precios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) aclaró este martes el precio máximo de venta al por menor del cilindro de gas licuado de petróleo de 25 libras en varios distritos de la provincia de Veraguas, luego de que se difundiera información incorrecta en sus redes sociales.

La entidad había publicado inicialmente que el precio máximo del tanque de 25 libras era de B/.4.59 en algunos sectores. Sin embargo, Acodeco explicó que se trató de un error involuntario.

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De acuerdo con la tabla de precios de la Secretaría Nacional de Energía, el precio máximo establecido para el cilindro de 25 libras es de B/.4.99 en los distritos de:

Calobre

La Mesa

Las Palmas

Montijo

Puerto Mutis

Río de Jesús

San Francisco

Santa Fe

Cañazas

Mariato

¿Cuál es el precio del tanque de gas en Santiago?

En el distrito de Santiago, el precio máximo de venta al por menor del cilindro de gas de 25 libras es de B/.4.89.

Por lo tanto, los consumidores de estos distritos deben tomar como referencia los precios establecidos por la Secretaría Nacional de Energía y no el monto de B/.4.59 que apareció inicialmente en la publicación de Acodeco.

Acodeco ofrece disculpas por la información incorrecta

La Acodeco ofreció disculpas a los consumidores por cualquier confusión que el dato publicado inicialmente haya podido ocasionar.

La institución reiteró su compromiso de proporcionar información correcta y actualizada sobre los precios máximos establecidos para el cilindro de gas de 25 libras.