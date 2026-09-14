El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, durante la semana del lunes 14 al 20 de septiembre de 2026.
Panamá Nacionales - 14 de septiembre de 2026 - 14:55
IDAAN realizará mantenimiento en potabilizadoras de 10 regiones: calendario de trabajos
El IDAAN anunció el calendario de trabajos programados en Panamá del lunes 14 al 20 de septiembre de 2026.
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Trabajos del IDAAN para esta semana
Provincia de Chiriquí
- Los Algarrobos
- San Bartolo
- Chiriquí
- Tolé
- San Félix
- Divalá
- Santa Marta
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincia de Bocas del Toro
- El Silencio
- Nuevo Paraíso
- Quebrada Nigua
Provincia de Darién
- Villa Darién
Panamá Este
- Chepo
Panamá Oeste
- Jaime Díaz Quintero
Colón
- Río Gatún
Coclé
- Natá
Región Metropolitana
- Centenario de Pacora