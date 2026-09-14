Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2026 - 14:55

IDAAN realizará mantenimiento en potabilizadoras de 10 regiones: calendario de trabajos

El IDAAN anunció el calendario de trabajos programados en Panamá del lunes 14 al 20 de septiembre de 2026.

IDAAN realizará mantenimiento en plantas potabilizadoras.

IDAAN realizará mantenimiento en plantas potabilizadoras.

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, durante la semana del lunes 14 al 20 de septiembre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Provincia de Chiriquí

  • Los Algarrobos
  • San Bartolo
  • Chiriquí
  • Tolé
  • San Félix
  • Divalá
  • Santa Marta

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincia de Bocas del Toro

  • El Silencio
  • Nuevo Paraíso
  • Quebrada Nigua

Provincia de Darién

  • Villa Darién

Panamá Este

  • Chepo

Panamá Oeste

  • Jaime Díaz Quintero

Colón

  • Río Gatún

Coclé

  • Natá

Región Metropolitana

  • Centenario de Pacora

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