Ministerio de Gobierno activa nuevo sistema digital para comprar insumos para privados de libertad

Ministerio de Gobierno activa nuevo sistema digital para comprar insumos.

Por Ana Canto El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, inició este lunes 14 de septiembre la implementación de un nuevo sistema digital para la adquisición de insumos destinados a las personas privadas de libertad.

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Para realizar las compras mediante este servicio, los familiares deben seguir este procedimiento:

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