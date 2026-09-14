Ministerio de Gobierno activa nuevo sistema digital para comprar insumos para privados de libertad

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, inició este lunes 14 de septiembre la implementación de un nuevo sistema digital para la adquisición de insumos destinados a las personas privadas de libertad.
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Acceso a la plataforma: Ingresar al sitio web tiendapenitenciaria.com, habilitado a partir de las 5:30 a. m., según el cronograma establecido para cada centro penitenciario.
- Selección de productos e insumos: Escoger los artículos respetando el límite máximo semanal de 60 balboas por familia. El sistema notifica de forma explícita si algún producto supera la cantidad permitida antes de proceder al pago.
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Pago en línea: Completar la transacción digitalmente con tarjeta de débito o crédito desde cualquier dispositivo móvil o computadora.
Con esta modalidad se elimina el uso de dinero en efectivo dentro de los centros penales para garantizar mayor orden y control en la entrega de suministros. Aquellas personas que requieran asistencia presencial para utilizar la plataforma pueden acudirse a las instalaciones del antiguo Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), donde personal capacitado ofrece orientación técnica.