MINGOB rechaza uso de su nombre para ingresar a territorios indígenas

El Ministerio de Gobierno (MINGOB) , a través del Viceministerio de Asuntos Indígenas, aclaró su papel como facilitador institucional y garante de la gobernabilidad en los territorios indígenas, particularmente en la Comarca Ngäbe Buglé.

La entidad reiteró que respeta las leyes internas que regulan cada territorio y que mantiene una coordinación con las autoridades tradicionales y las entidades administrativas correspondientes.

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Congresos y elecciones internas

El Ministerio de Gobierno señaló que las convocatorias de los Congresos Tradicionales son competencia de las directivas de cada territorio, al igual que las decisiones que adopten sus respectivas colectividades.

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En cuanto a las elecciones internas, indicó que estas deben realizarse de acuerdo con las leyes orgánicas de cada territorio y conforme a los procedimientos establecidos en sus respectivas normativas internas.

MINGOB rechaza uso de su nombre

Uno de los principales puntos del pronunciamiento es el rechazo del Ministerio de Gobierno a la utilización del nombre de la entidad para facilitar el acceso o la intervención de empresas u organizaciones en territorios indígenas.

La institución recordó que, debido a la autonomía de estos territorios, existen procesos internos de consulta pública que corresponden a sus propios organismos y autoridades tradicionales.

En ese sentido, aclaró que el Ministerio de Gobierno no interviene en dichos procesos.

Finalmente, la entidad instó a las comarcas y territorios colectivos a mantener abiertos los espacios de diálogo, coordinación y participación con el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Asuntos Indígenas, con el objetivo de resolver cualquier diferencia existente.