MINGOB gradúa a a 774 nuevos agentes de seguridad a proteger al ciudadano y combatir el delito

Un total de 731 nuevos agentes de la Policía Nacional (PN) y 43 del Servicio Nacional de Migración (SNM) se graduaron este lunes durante una ceremonia encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La incorporación de estos 774 nuevos agentes permitirá reforzar el pie de fuerza de los estamentos de seguridad del país.

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Policía Nacional gradúa a la promoción 103 “Legionarios”

La promoción 103 “Legionarios” de la Policía Nacional está integrada por hombres y mujeres que culminaron seis meses de formación académica, física y policial en el Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras.

Por su parte, los nuevos agentes del Servicio Nacional de Migración recibieron formación en atención y control migratorio, además de seguridad en los puntos de ingreso y salida del país.

Esta es la quinta promoción graduada durante la actual administración. De acuerdo con la información oficial, más de 3,000 nuevos policías se han incorporado al servicio durante este período.

Los nuevos agentes reafirmaron su compromiso de servir a la ciudadanía, cumplir las leyes y contribuir a preservar la paz, la seguridad y la tranquilidad en todo el territorio nacional.

Reconocen a los tres primeros puestos de la promoción

La ceremonia se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad en Amador e incluyó reconocimientos a los tres primeros puestos de la promoción 103.

Los agentes Lilibeth Pascual, Carlos Bravo y Brigitte Miranda ocuparon el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Todos recibieron la medalla Belisario Porras, impuesta por el presidente Mulino.

Durante la actividad también se reconoció a la agente Brianna Matías, quien recibió un reconocimiento por su espíritu de cuerpo durante el período de formación, en un emotivo momento junto a sus hijos.