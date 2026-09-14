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Se gradúan 774 nuevos agentes, presidente Mulino pide mano firme contra la delincuencia

Un total de 774 nuevos agentes de los estamentos de seguridad, 731 de la Policía y 43 de Migración, se graduaron y fueron juramentados como nuevos miembros de la Fuerza Pública de Panamá. El presidente José Raúl Mulino, participó y los instó a hacer honor a la responsabilidad que han elegido asumir ante los ciudadanos, y mano firme contra el crimen organizado.