24 agentes del SENAN se gradúan para reforzar la lucha contra el narcotráfico en aguas panameñas

Un total de 24 miembros del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) culminaron con éxito el programa de capacitación sobre Interdicción Marítima, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades operativas de Panamá en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otras amenazas criminales transnacionales.

Entre los graduados se encuentran ocho especialistas en Operaciones Especiales en Botes, quienes recibieron entrenamiento especializado para reforzar las acciones de vigilancia, control e intervención en aguas jurisdiccionales panameñas.

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SENAN: Fortalecen capacidades de seguridad marítima

El programa busca incrementar la capacidad de respuesta de Panamá para detectar, interceptar y combatir actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y otros delitos transnacionales que afectan la seguridad regional.

Las autoridades destacaron que la formación permite mejorar las habilidades técnicas y operativas de las unidades encargadas de las labores de interdicción marítima.

Especialistas en Operaciones Especiales en Botes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064378254765514849?s=20&partner=&hide_thread=false A través del programa de capacitación sobre Interdicción Marítima se graduaron 24 participantes de la @aeronavalpanama, incluidos 8 especialistas en Operaciones Especiales en Botes.



Esta iniciativa busca aumentar la capacidad de Panamá para interrumpir el tráfico ilícito de… pic.twitter.com/JSLBq7Taek — Telemetro Reporta (@TReporta) June 9, 2026

Como parte del proceso de capacitación, ocho participantes obtuvieron la certificación como especialistas en Operaciones Especiales en Botes, una formación que les permitirá desempeñar funciones especializadas en operaciones marítimas de alto nivel.

Estos conocimientos fortalecen las capacidades del SENAN para ejecutar misiones en entornos marítimos complejos y enfrentar amenazas que puedan afectar la seguridad nacional.