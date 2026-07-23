Aduanas retiene cigarrillos y medicamentos valorados en B/.10 mil en Parque Lefevre

La Dirección de Prevención y Fiscalización de Aduanas retuvo cigarrillos, derivados del tabaco y medicamentos, con un valor preliminar de B/.10,000, durante una inspección realizada en una abarrotería del corregimiento de Parque Lefevre.

La diligencia se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima sobre el presunto ingreso y salida irregular de mercancías en el establecimiento.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Contrabando en Panamá: directora de Aduanas propone elevar las penas de cárcel

Mercancía sería de presunto contrabando

Durante la inspección, los funcionarios aduaneros encontraron varias pacas de cigarrillos, productos derivados del tabaco y medicamentos que, según la información preliminar, serían de presunto contrabando.

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera retuvo cigarrillos y medicamentos valorados en B/.10,000, durante una inspección a una abarrotería ubicada en el corregimiento de Parque Lefevre.



La diligencia se realizó de recibir una denuncia anónima a través de la línea… pic.twitter.com/Zfy8YbA1F6 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 23, 2026

De acuerdo con las investigaciones iniciales, las personas presuntamente involucradas se dedicarían a la compra y distribución de mercancías ilícitas, por lo que fueron citadas para rendir declaración y esclarecer los hechos, además de determinar las posibles responsabilidades.

Mercancía fue trasladada a Aduanas

Los productos retenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas, donde se realizará la valoración oficial de la mercancía y continuarán los procedimientos legales correspondientes.

Aduanas reitera canales para denunciar

La entidad recordó a la ciudadanía que puede presentar denuncias relacionadas con presunto contrabando o actividades irregulares a través de:

La línea telefónica 506-6478 .

. La línea 311 .

. El correo electrónico [email protected] .

Las autoridades señalaron que la colaboración ciudadana es clave para combatir el comercio ilegal y proteger la economía formal del país.