Aduanas retiene cigarrillos y medicamentos valorados en B/.10 mil en Parque Lefevre

La Dirección de Prevención y Fiscalización de Aduanas retuvo cigarrillos, derivados del tabaco y medicamentos, con un valor preliminar de B/.10,000, durante una inspección realizada en una abarrotería del corregimiento de Parque Lefevre.
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Mercancía sería de presunto contrabando
Durante la inspección, los funcionarios aduaneros encontraron varias pacas de cigarrillos, productos derivados del tabaco y medicamentos que, según la información preliminar, serían de presunto contrabando.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, las personas presuntamente involucradas se dedicarían a la compra y distribución de mercancías ilícitas, por lo que fueron citadas para rendir declaración y esclarecer los hechos, además de determinar las posibles responsabilidades.
Mercancía fue trasladada a Aduanas
Los productos retenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas, donde se realizará la valoración oficial de la mercancía y continuarán los procedimientos legales correspondientes.
Aduanas reitera canales para denunciar
La entidad recordó a la ciudadanía que puede presentar denuncias relacionadas con presunto contrabando o actividades irregulares a través de:
- La línea telefónica 506-6478.
- La línea 311.
- El correo electrónico [email protected].
Las autoridades señalaron que la colaboración ciudadana es clave para combatir el comercio ilegal y proteger la economía formal del país.