Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 14:53

Aduanas retiene cigarrillos y medicamentos valorados en B/.10 mil en Parque Lefevre

La Autoridad Nacional de Aduanas retuvo cigarrillos, derivados del tabaco y medicamentos durante una inspección a una abarrotería en Parque Lefevre.

Aduanas retiene cigarrillos y medicamentos

Aduanas retiene cigarrillos y medicamentos

@Aduanas
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección de Prevención y Fiscalización de Aduanas retuvo cigarrillos, derivados del tabaco y medicamentos, con un valor preliminar de B/.10,000, durante una inspección realizada en una abarrotería del corregimiento de Parque Lefevre.

La diligencia se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima sobre el presunto ingreso y salida irregular de mercancías en el establecimiento.

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Mercancía sería de presunto contrabando

Durante la inspección, los funcionarios aduaneros encontraron varias pacas de cigarrillos, productos derivados del tabaco y medicamentos que, según la información preliminar, serían de presunto contrabando.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, las personas presuntamente involucradas se dedicarían a la compra y distribución de mercancías ilícitas, por lo que fueron citadas para rendir declaración y esclarecer los hechos, además de determinar las posibles responsabilidades.

Mercancía fue trasladada a Aduanas

Los productos retenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas, donde se realizará la valoración oficial de la mercancía y continuarán los procedimientos legales correspondientes.

Aduanas reitera canales para denunciar

La entidad recordó a la ciudadanía que puede presentar denuncias relacionadas con presunto contrabando o actividades irregulares a través de:

  • La línea telefónica 506-6478.
  • La línea 311.
  • El correo electrónico [email protected].

Las autoridades señalaron que la colaboración ciudadana es clave para combatir el comercio ilegal y proteger la economía formal del país.

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