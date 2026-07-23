Más de 20 familias afectadas por inundaciones de agua en la Costa Arriba de Colón

Las fuertes lluvias registradas provocaron el desborde de un río en Nombre de Dios, en el distrito de Santa Isabel, Costa Arriba de Colón, dejando más de 20 viviendas afectadas por la introducción de agua.
Puede interesarle: SINAPROC emite aviso por fuertes oleajes en el Pacífico hasta el 27 de julio
Inundaciones en Colón
Las autoridades informaron que los equipos de respuesta se mantienen en el sector inspeccionando las viviendas afectadas y coordinando la ayuda necesaria para atender a las personas perjudicadas por este evento.
Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar las medidas de prevención necesarias, debido a que las condiciones lluviosas continúan en varias regiones del país.