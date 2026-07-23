Colón Nacionales -  23 de julio de 2026 - 15:12

Más de 20 familias afectadas por inundaciones de agua en la Costa Arriba de Colón

Más de 20 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones registradas en Nombre de Dios, Costa Arriba de Colón, tras el desborde de un río.

Viviendas afectadas en Costa Arriba de Colón. 

Viviendas afectadas en Costa Arriba de Colón. 

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María Hernández
Por María Hernández

Las fuertes lluvias registradas provocaron el desborde de un río en Nombre de Dios, en el distrito de Santa Isabel, Costa Arriba de Colón, dejando más de 20 viviendas afectadas por la introducción de agua.

Tras recibir los reportes de emergencia, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se desplazó al área para brindar apoyo a las familias damnificadas y realizar una evaluación de los daños ocasionados por las inundaciones.

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Inundaciones en Colón

Las autoridades informaron que los equipos de respuesta se mantienen en el sector inspeccionando las viviendas afectadas y coordinando la ayuda necesaria para atender a las personas perjudicadas por este evento.

Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar las medidas de prevención necesarias, debido a que las condiciones lluviosas continúan en varias regiones del país.

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