INADEH, ITSE crearán cursos y técnicos para fortalecer el sector logístico

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) , el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) suscribieron un Memorando de Entendimiento para fortalecer la formación del talento humano que requiere el sector logístico de Panamá.

El acuerdo fue firmado durante el Gabinete Logístico realizado en la provincia de Colón, encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y busca desarrollar competencias acordes con las necesidades de la cadena de suministros y la competitividad del país.

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¿Qué contempla la alianza entre el INADEH, ITSE y la presidencia?

Las tres instituciones trabajarán de forma conjunta para:

Identificar las necesidades de capacitación del sector logístico.

Actualizar la oferta de formación técnica y profesional.

Desarrollar programas de especialización y certificación de competencias.

Capacitar a operativos, técnicos y mandos medios de acuerdo con las exigencias del mercado laboral.

Además, la alianza promoverá una formación más alineada con las demandas de la industria logística, considerada uno de los principales motores de la economía panameña.

Buscan fortalecer la inserción laboral

El memorando también contempla fortalecer la relación entre el sector educativo y el productivo mediante:

Pasantías y prácticas profesionales.

Oportunidades para facilitar la inserción laboral de los egresados.

Intercambio de conocimientos entre las instituciones.

Desarrollo de proyectos de innovación e investigación aplicada.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, destacó que esta cooperación permitirá ofrecer una formación más pertinente y conectada con las necesidades del país.