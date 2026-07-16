INADEH realiza convocatoria del programa de Cuidado del Adulto Mayor en Santiago

INADEH realiza convocatoria del programa de Cuidado del Adulto Mayor. INADEH

Por Ana Canto En el Centro de Formación de Santiago del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) se realizó la primera convocatoria del Programa de Cuidado del Adulto Mayor en la provincia de Veraguas, donde decenas de aspirantes iniciaron su proceso de selección para formar parte de esta capacitación especializada.

El programa combina formación teórica y práctica con el propósito de preparar a profesionales capaces de brindar una atención segura, digna, humanizada y de calidad, orientada a fortalecer el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse