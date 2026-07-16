INADEH realiza convocatoria del programa de Cuidado del Adulto Mayor en Santiago

En el Centro de Formación de Santiago del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) se realizó la primera convocatoria del Programa de Cuidado del Adulto Mayor en la provincia de Veraguas, donde decenas de aspirantes iniciaron su proceso de selección para formar parte de esta capacitación especializada.
Con esta iniciativa, el INADEH reafirma su compromiso de ofrecer capacitación gratuita, generar nuevas oportunidades de empleo y responder a la creciente demanda de personal especializado en el país.