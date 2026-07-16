Veraguas Nacionales -  16 de julio de 2026 - 13:01

INADEH realiza convocatoria del programa de Cuidado del Adulto Mayor en Santiago

El INADEH realizó la primera convocatoria del Programa de Cuidado del Adulto Mayor en la provincia de Veraguas.

INADEH realiza convocatoria del programa de Cuidado del Adulto Mayor.

INADEH realiza convocatoria del programa de Cuidado del Adulto Mayor.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

En el Centro de Formación de Santiago del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) se realizó la primera convocatoria del Programa de Cuidado del Adulto Mayor en la provincia de Veraguas, donde decenas de aspirantes iniciaron su proceso de selección para formar parte de esta capacitación especializada.

El programa combina formación teórica y práctica con el propósito de preparar a profesionales capaces de brindar una atención segura, digna, humanizada y de calidad, orientada a fortalecer el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores.

Con esta iniciativa, el INADEH reafirma su compromiso de ofrecer capacitación gratuita, generar nuevas oportunidades de empleo y responder a la creciente demanda de personal especializado en el país.

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