Mayer Mizrachi busca que Panamá sea sede del Fanatics Fest para Latinoamérica

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , anunció que mantiene conversaciones con los organizadores del Fanatics Fest para que el evento deportivo se celebre en Panamá como sede para Latinoamérica.

La iniciativa busca proyectar al país como un punto de encuentro para la industria deportiva internacional y abrir nuevas oportunidades para que atletas panameños sean identificados por organizaciones de alto nivel.

Tema de interés: Reino Unido solicita a la FIFA investigar pancarta de Argentina sobre las Malvinas

Buscan acercar a Panamá con la MLB, la NBA y otras organizaciones

Mizrachi explicó que la propuesta surgió tras una invitación de los organizadores del Fanatics Fest, que actualmente se desarrolla en el Javits Center, en Nueva York, del 16 al 19 de julio.

Según indicó, uno de los objetivos es fortalecer los vínculos con organizaciones como la Major League Baseball (MLB) y la National Basketball Association (NBA) para ampliar las oportunidades de desarrollo del talento deportivo panameño.

"Fanatics nos invitó para dos cosas importantes: puentear esta conferencia para Latinoamérica desde Panamá y tirar puentes con la MLB y NBA para captar talentos panameños y se los lleven a las grandes ligas y que el talento sea reconocido", manifestó el alcalde. "Fanatics nos invitó para dos cosas importantes: puentear esta conferencia para Latinoamérica desde Panamá y tirar puentes con la MLB y NBA para captar talentos panameños y se los lleven a las grandes ligas y que el talento sea reconocido", manifestó el alcalde.

Panamá busca posicionarse como un centro deportivo regional

El alcalde destacó que el Fanatics Fest reúne a representantes de organizaciones como la FIFA, la MLB, la NBA, además de empresas vinculadas a los videojuegos, el entretenimiento y la gestión deportiva.

A su juicio, la realización de un evento de esta magnitud en Panamá permitiría fortalecer la promoción internacional del país tanto en el ámbito deportivo como turístico.

Mayer Mizrachi busca impulsar el talento panameño

Mizrachi afirmó que el propósito de esta gestión va más allá de desarrollar infraestructura deportiva.

"El objetivo, más allá de la infraestructura, que es importante, es dar a conocer el talento y que la gente lo reconozca a través del apoyo de la Alcaldía para tener más estrellas en las grandes ligas", señaló. "El objetivo, más allá de la infraestructura, que es importante, es dar a conocer el talento y que la gente lo reconozca a través del apoyo de la Alcaldía para tener más estrellas en las grandes ligas", señaló.

Hasta el momento, no se ha anunciado un acuerdo oficial para que Panamá sea sede del Fanatics Fest para Latinoamérica, por lo que las conversaciones continúan entre las partes.