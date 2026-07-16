Reino Unido solicita a la FIFA investigar pancarta de Argentina sobre las Malvinas

Reino Unido pide a la FIFA investigar pancarta sobre las Malvinas en el Mundial

El Gobierno del Reino Unido pidió este jueves a la FIFA abrir una investigación después de que jugadores de la selección de Argentina exhibieran una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas" al término de la semifinal del Mundial frente a Inglaterra.

El gesto se produjo tras la victoria de la selección argentina por 2-1 en el partido disputado en Atlanta, Estados Unidos .

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Gobierno británico califica el gesto de "inapropiado"

En una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, consideró que la exhibición de la pancarta fue inapropiada.

"Fue totalmente inapropiado", afirmó el funcionario, al insistir en que "la política debe mantenerse al margen del fútbol". "Fue totalmente inapropiado", afirmó el funcionario, al insistir en que "la política debe mantenerse al margen del fútbol".

Kyle agregó que espera que la FIFA lleve a cabo una investigación y recordó que uno de los principios del torneo es mantener separados el deporte y la política.

Argentina exhibió una pancarta sobre las Malvinas

Jugadores de Argentina sostienen una pancarta que dice 'Las Malvinas son argentinas' al celebrar su victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Inglaterra. EFE/EPA/WILL OLIVER

Tras el encuentro, los futbolistas argentinos mostraron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", en referencia al archipiélago del Atlántico Sur cuya soberanía es disputada por Argentina y el Reino Unido.

Ambos países protagonizaron un conflicto armado por las islas en 1982. El Reino Unido mantiene la administración del territorio desde 1833, mientras que Argentina continúa reclamando su soberanía.

Milei pide no mezclar el fútbol con el conflicto

Consultado sobre el significado del triunfo frente a Inglaterra, el presidente argentino, Javier Milei, pidió evitar relacionar el resultado deportivo con la disputa por las islas Malvinas.

El mandatario señaló que el encuentro debía entenderse como un evento deportivo y no como una expresión del diferendo histórico entre ambos países.

FIFA había restringido símbolos políticos

Antes del partido, considerado de alto riesgo por la rivalidad entre ambas selecciones, las autoridades de seguridad de Estados Unidos y la FIFA prohibieron el ingreso al estadio con banderas o símbolos de carácter político, incluidas aquellas relacionadas con la disputa por las islas Malvinas.

Hasta el momento, la FIFA no ha informado públicamente si abrirá una investigación sobre lo ocurrido.

FUENTE: EFE