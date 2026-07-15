Panamá Nacionales -  15 de julio de 2026 - 10:10

Copa Airlines busca personal: conoce las vacantes disponibles y los perfiles más solicitados

Copa Airlines informó cuáles son los puestos más difíciles de cubrir y detalló las oportunidades laborales disponibles.

Empleos en Copa Airlines

Empleos en Copa Airlines

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, dio a conocer cuáles son los puestos de trabajo más difíciles de cubrir dentro de la aerolínea y destacó la necesidad de formar más profesionales para atender la creciente demanda del sector aeronáutico.

Según explicó, las mayores dificultades se presentan en los cargos técnicos y especializados, aunque también existen oportunidades para otras posiciones operativas y de atención al cliente.

Tema de interés: Presidente ejecutivo de Copa Airlines habla de las academias que financia para formar profesionales

Estos son los perfiles que busca Copa Airlines

Entre las vacantes y perfiles con mayor demanda se encuentran:

  • Estibadores, encargados de la carga y descarga del equipaje de las aeronaves.
  • Agentes de servicio al pasajero, responsables de recibir y orientar a los viajeros durante el proceso de embarque.
  • Personal de estética de aeronaves, dedicado a la limpieza y presentación de los aviones.
  • Técnicos en mantenimiento aeronáutico.
  • Mecánicos de aviación.
  • Pilotos.
  • Auxiliares de vuelo, quienes deben ser bilingües y demostrar una marcada vocación de servicio.

Técnicos, pilotos y mecánicos, los puestos más difíciles de llenar

Heilbron explicó que los cargos más complejos de cubrir corresponden a las posiciones técnicas y especializadas.

"Los empleos más difíciles de llenar son los técnicos, los especializados como pilotos y mecánicos de aviación; también auxiliares de vuelo porque requieren ser bilingües y tener esa vocación de servicio", señaló. "Los empleos más difíciles de llenar son los técnicos, los especializados como pilotos y mecánicos de aviación; también auxiliares de vuelo porque requieren ser bilingües y tener esa vocación de servicio", señaló.

Formación para fortalecer el talento aeronáutico

El ejecutivo destacó que Copa Airlines impulsa la formación de nuevos profesionales a través de distintos programas académicos.

Entre ellos mencionó la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA), la Academia de Pilotos ALAS y el Bachillerato en Mecánica de Aviación del Instituto Técnico Don Bosco, iniciativas orientadas a preparar el talento que demanda la industria.

En esta nota:
Seguir leyendo

Unos 130,000 pasajeros en tránsito han hecho turismo en Panamá a través de Stopover este año

Copa Airlines inicia instalación de Starlink y ofrece WiFi de alta velocidad a bordo

ATTT y motorizados acuerdan acciones para fortalecer la seguridad vial en Panamá

Recomendadas

Más Noticias