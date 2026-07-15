Copa Airlines busca personal: conoce las vacantes disponibles y los perfiles más solicitados

El director ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron , dio a conocer cuáles son los puestos de trabajo más difíciles de cubrir dentro de la aerolínea y destacó la necesidad de formar más profesionales para atender la creciente demanda del sector aeronáutico.

Según explicó, las mayores dificultades se presentan en los cargos técnicos y especializados, aunque también existen oportunidades para otras posiciones operativas y de atención al cliente.

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Tema de interés: Presidente ejecutivo de Copa Airlines habla de las academias que financia para formar profesionales

Estos son los perfiles que busca Copa Airlines

Entre las vacantes y perfiles con mayor demanda se encuentran:

Estibadores , encargados de la carga y descarga del equipaje de las aeronaves.

, encargados de la carga y descarga del equipaje de las aeronaves. Agentes de servicio al pasajero , responsables de recibir y orientar a los viajeros durante el proceso de embarque.

, responsables de recibir y orientar a los viajeros durante el proceso de embarque. Personal de estética de aeronaves , dedicado a la limpieza y presentación de los aviones.

, dedicado a la limpieza y presentación de los aviones. Técnicos en mantenimiento aeronáutico .

. Mecánicos de aviación .

. Pilotos .

. Auxiliares de vuelo, quienes deben ser bilingües y demostrar una marcada vocación de servicio.

Técnicos, pilotos y mecánicos, los puestos más difíciles de llenar

El director ejecutivo de @CopaAirlines, Pedro Heilbron, dio a conocer que los empleos más difíciles de llenar “son los técnicos, los especializados como pilotos y mecánicos de aviación, también auxiliares de vuelo porque requieren ser bilingües y tener esa vocación de servicio”.… pic.twitter.com/X0tABGrMZz — Telemetro Reporta (@TReporta) July 14, 2026

Heilbron explicó que los cargos más complejos de cubrir corresponden a las posiciones técnicas y especializadas.

"Los empleos más difíciles de llenar son los técnicos, los especializados como pilotos y mecánicos de aviación; también auxiliares de vuelo porque requieren ser bilingües y tener esa vocación de servicio", señaló. "Los empleos más difíciles de llenar son los técnicos, los especializados como pilotos y mecánicos de aviación; también auxiliares de vuelo porque requieren ser bilingües y tener esa vocación de servicio", señaló.

Formación para fortalecer el talento aeronáutico

El ejecutivo destacó que Copa Airlines impulsa la formación de nuevos profesionales a través de distintos programas académicos.

Entre ellos mencionó la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA), la Academia de Pilotos ALAS y el Bachillerato en Mecánica de Aviación del Instituto Técnico Don Bosco, iniciativas orientadas a preparar el talento que demanda la industria.