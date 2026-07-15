Copa Airlines busca personal: conoce las vacantes disponibles y los perfiles más solicitados

El director ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, dio a conocer cuáles son los puestos de trabajo más difíciles de cubrir dentro de la aerolínea y destacó la necesidad de formar más profesionales para atender la creciente demanda del sector aeronáutico.
Tema de interés: Presidente ejecutivo de Copa Airlines habla de las academias que financia para formar profesionales
Estos son los perfiles que busca Copa Airlines
Entre las vacantes y perfiles con mayor demanda se encuentran:
- Estibadores, encargados de la carga y descarga del equipaje de las aeronaves.
- Agentes de servicio al pasajero, responsables de recibir y orientar a los viajeros durante el proceso de embarque.
- Personal de estética de aeronaves, dedicado a la limpieza y presentación de los aviones.
- Técnicos en mantenimiento aeronáutico.
- Mecánicos de aviación.
- Pilotos.
- Auxiliares de vuelo, quienes deben ser bilingües y demostrar una marcada vocación de servicio.
Técnicos, pilotos y mecánicos, los puestos más difíciles de llenar
Heilbron explicó que los cargos más complejos de cubrir corresponden a las posiciones técnicas y especializadas.
Formación para fortalecer el talento aeronáutico
El ejecutivo destacó que Copa Airlines impulsa la formación de nuevos profesionales a través de distintos programas académicos.
Entre ellos mencionó la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA), la Academia de Pilotos ALAS y el Bachillerato en Mecánica de Aviación del Instituto Técnico Don Bosco, iniciativas orientadas a preparar el talento que demanda la industria.