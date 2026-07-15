Panamá Nacionales -  15 de julio de 2026 - 10:26

Aprehenden a un hombre por presunto peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del IFARHU

La PGN informó sobre la aprehensión de un hombre por su presunta vinculación con los delitos de peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del IFARHU.

Aprehenden a un hombre por presunto peculado y blanqueo de capitales

Aprehenden a un hombre por presunto peculado y blanqueo de capitales

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de un hombre por su presunta vinculación con los delitos de peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La diligencia se llevó a cabo como parte de la Operación Lumiere Focus, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con la Policía Nacional.

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Investigación apunta a un perjuicio superior a B/.145 mil

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, la investigación está relacionada con un presunto perjuicio económico de B/.145,266.80 en detrimento del IFARHU.

Las autoridades indicaron que el hombre fue aprehendido por su presunta participación en hechos investigados por los delitos de peculado y blanqueo de capitales.

Continúan las investigaciones por peculado

La Procuraduría señaló que la aprehensión forma parte de las acciones que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción dentro de esta investigación.

Se espera que, en las próximas horas, el aprehendido sea puesto a órdenes de un juez de garantías para las diligencias correspondientes, conforme al proceso penal.

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