Detienen en Colombia a español vestido de piloto con 10 kilos de cocaína adheridos al cuerpo

Un ciudadano español que vestía uniforme de piloto de aviación comercial fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá (Colombia), cuando intentaba abordar un vuelo hacia Barcelona con 10 kilos de cocaína adheridos a su cuerpo.
Un hombre de nacionalidad española, que llevaba 10 kilos de cocaína adheridos a su cuerpo, intentó abordar un vuelo internacional vestido de piloto en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia, pero fue detenido.— Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026
El hombre pretendía viajar hacia Barcelona, España, "utilizando… pic.twitter.com/bThBCSBzKT