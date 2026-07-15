Colombia Internacionales -  15 de julio de 2026 - 11:08

Detienen en Colombia a español vestido de piloto con 10 kilos de cocaína adheridos al cuerpo

Según detalló la Policía de Colombia, el sospechoso pretendía utilizar la indumentaria profesional para evadir los controles de seguridad.

Detienen en Colombia a español vestido de piloto con droga. 

Detienen en Colombia a español vestido de piloto con droga. 

Policía de Colombia
Ana Canto
Por Ana Canto

Un ciudadano español que vestía uniforme de piloto de aviación comercial fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá (Colombia), cuando intentaba abordar un vuelo hacia Barcelona con 10 kilos de cocaína adheridos a su cuerpo.

Según detalló un vocero de la Policía Antinarcóticos de Colombia, el sospechoso pretendía utilizar la indumentaria profesional para evadir los controles de seguridad de la terminal aérea.

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