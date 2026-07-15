Vacantes de empleo en Panamá: conoce las ofertas del MITRADEL y la Cámara de Comercio

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP) anunciaron nuevas ofertas de empleo disponibles para esta semana en sus respectivas plataformas digitales.
Vacantes disponibles en el MITRADEL
El subdirector de Empleo del MITRADEL, Marlon del Cid, informó sobre las siguientes oportunidades laborales:
Colón
- Vendedor Internacional: Licenciatura en Administración, Mercadeo, Comercio Internacional o carreras afines.
Panamá Oeste
- Asistente administrativo contable: Con conocimientos en conciliaciones bancarias, tesorería y gestión documental.
Panamá
- Asistente de exportación y aduana: Estudios en Comercio Internacional, Logística o carreras afines.
- Administrador de contrato: Preferiblemente con estudios en Administración, Logística o Ingeniería.
- Gestor de cobros: Para seguimiento de clientes y registro de información.
- Recepcionista auxiliar administrativo: Estudios universitarios completos o en curso y dominio de Microsoft Office.
- Técnico mecánico industrial: Con conocimientos en lectura de planos y mecánica industrial.
- Técnico informático: Encargado del soporte técnico, redes y mantenimiento de equipos.
Veraguas
- Atención al cliente: Para brindar información, herramientas y servicios relacionados con la marca.
Los interesados pueden consultar estas y otras vacantes, junto con sus requisitos, en el portal oficial de la entidad: www.mitradel.gob.pa
Cámara de Comercio publica nuevas vacantes
Por su parte, la directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP), María Eugenia Grimaldo, presentó las oportunidades disponibles en la bolsa de empleo de la institución.
Entre las plazas destacan:
- Microserfin: Asesor de crédito, con experiencia en ventas y cobros en calle y estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines.
- Budget Rent a Car (Decameron): Agente de servicio al cliente, bilingüe, con licencia de conducir tipo C y mayor de 25 años.
- Concerta: Gerente de ventas para diagnóstico in vitro, dirigido a profesionales en Biotecnología, Bacteriología, Laboratorio Clínico o Bioanálisis.
- La Casa del Médico: Ayudante de centro de distribución, con bachiller completo y estudios en Logística, Ingeniería Industrial, Comercio Exterior, Administración o carreras afines.
La Cámara de Comercio indicó que los requisitos completos y otras oportunidades laborales pueden consultarse en su portal oficial: panacamara.com