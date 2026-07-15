Vacantes de empleo en Panamá: conoce las ofertas del MITRADEL y la Cámara de Comercio

Vacantes de empleo del MITRADEL Y Cámara de comercio para esta semana.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP) anunciaron nuevas ofertas de empleo disponibles para esta semana en sus respectivas plataformas digitales.

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Vacantes disponibles en el MITRADEL

El subdirector de Empleo del MITRADEL, Marlon del Cid, informó sobre las siguientes oportunidades laborales:

Colón

Vendedor Internacional: Licenciatura en Administración, Mercadeo, Comercio Internacional o carreras afines.

Panamá Oeste

Asistente administrativo contable: Con conocimientos en conciliaciones bancarias, tesorería y gestión documental.

Panamá

Asistente de exportación y aduana: Estudios en Comercio Internacional, Logística o carreras afines.

Administrador de contrato: Preferiblemente con estudios en Administración, Logística o Ingeniería.

Gestor de cobros: Para seguimiento de clientes y registro de información.

Recepcionista auxiliar administrativo: Estudios universitarios completos o en curso y dominio de Microsoft Office.

Técnico mecánico industrial: Con conocimientos en lectura de planos y mecánica industrial.

Técnico informático: Encargado del soporte técnico, redes y mantenimiento de equipos.

Veraguas

Atención al cliente: Para brindar información, herramientas y servicios relacionados con la marca.

Los interesados pueden consultar estas y otras vacantes, junto con sus requisitos, en el portal oficial de la entidad: www.mitradel.gob.pa

El subdirector de Empleo de @MitradelPma, Marlon del Cid, detalla las principales vacantes que están disponibles en el portal de empleo de la entidad https://t.co/2qfXD37qZm. pic.twitter.com/mel8wv0TbG — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

Cámara de Comercio publica nuevas vacantes

Por su parte, la directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP), María Eugenia Grimaldo, presentó las oportunidades disponibles en la bolsa de empleo de la institución.

Entre las plazas destacan:

Microserfin: Asesor de crédito, con experiencia en ventas y cobros en calle y estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines.

Asesor de crédito, con experiencia en ventas y cobros en calle y estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines. Budget Rent a Car (Decameron): Agente de servicio al cliente, bilingüe, con licencia de conducir tipo C y mayor de 25 años.

Agente de servicio al cliente, bilingüe, con licencia de conducir tipo C y mayor de 25 años. Concerta: Gerente de ventas para diagnóstico in vitro, dirigido a profesionales en Biotecnología, Bacteriología, Laboratorio Clínico o Bioanálisis.

Gerente de ventas para diagnóstico in vitro, dirigido a profesionales en Biotecnología, Bacteriología, Laboratorio Clínico o Bioanálisis. La Casa del Médico: Ayudante de centro de distribución, con bachiller completo y estudios en Logística, Ingeniería Industrial, Comercio Exterior, Administración o carreras afines.

La Cámara de Comercio indicó que los requisitos completos y otras oportunidades laborales pueden consultarse en su portal oficial: panacamara.com