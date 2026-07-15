Panamá Nacionales -  15 de julio de 2026 - 12:02

MiBus reporta demoras por accidente cerca del estadio Rod Carew

Un accidente vehicular registrado en la vía Centenario, a la altura del estadio Rod Carew, ha generado un retraso en el servicio de MiBus.

MiBus  reporta demoras por accidente en la vía centenario. 

MiBus  reporta demoras por accidente en la vía centenario. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

La empresa MiBus informó que un accidente vehicular ocurrido en la vía Centenario, a la altura del estadio Rod Carew, está afectando la circulación en una de las principales arterias viales de la capital.

Debido a la situación, las rutas que transitan por este sector mantienen demoras en su operación, lo que también podría incrementar los tiempos de espera para los usuarios del transporte público.

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MiBus reporta demoras por accidente

El incidente ha provocado un importante congestionamiento vehicular para los conductores que se desplazan por la vía Centenario en dirección a la ciudad y otros puntos de la capital.

MiBus recomendó a los pasajeros tomar las previsiones necesarias mientras las autoridades atienden la situación y se restablece la circulación normal en el área.

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