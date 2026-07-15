MiBus reporta demoras por accidente cerca del estadio Rod Carew

La empresa MiBus informó que un accidente vehicular ocurrido en la vía Centenario, a la altura del estadio Rod Carew, está afectando la circulación en una de las principales arterias viales de la capital.

Debido a la situación, las rutas que transitan por este sector mantienen demoras en su operación, lo que también podría incrementar los tiempos de espera para los usuarios del transporte público.

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MiBus reporta demoras por accidente

El incidente ha provocado un importante congestionamiento vehicular para los conductores que se desplazan por la vía Centenario en dirección a la ciudad y otros puntos de la capital.

MiBus recomendó a los pasajeros tomar las previsiones necesarias mientras las autoridades atienden la situación y se restablece la circulación normal en el área.