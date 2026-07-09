Fuerte tranque en la vía Centenario tras caída de un árbol sobre dos autos cerca del Rod Carew

Un árbol cayó sobre dos vehículos la tarde de este jueves en la vía Centenario, en dirección hacia la ciudad de Panamá, a la altura del estadio Rod Carew, provocando un fuerte congestionamiento vehicular.
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Bomberos y ambulancia atienden la emergencia
Además de los bomberos, una ambulancia y unidades de tránsito se mantienen en el sitio para atender la emergencia y coordinar la circulación de los vehículos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas heridas ni sobre el estado de los ocupantes de los automóviles involucrados.
Se registra fuerte tranque hacia la ciudad
Como consecuencia del incidente, se reporta un importante congestionamiento vehicular para los conductores que se desplazan por la vía Centenario con dirección a la ciudad de Panamá.
Se recomienda a los usuarios tomar rutas alternas, conducir con precaución y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades mientras continúan las labores para habilitar completamente la carretera.