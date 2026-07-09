INEC publica informe sobre las importaciones de Panamá durante el primer trimestre de 2026

Las importaciones de mercancías en Panamá registraron un crecimiento de 1.9 % durante el primer trimestre de 2026, al alcanzar un valor CIF de B/.3,424.6 millones, de acuerdo con el más reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
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China y las Zonas Libres de Petróleo lideran el origen de las importaciones
Según el INEC, entre los principales países y zonas de origen de las mercancías importadas destacaron:
- Zonas Libres de Petróleo (Panamá), con un incremento de 3.2 %.
- China (Continental), con un crecimiento de 11.8 %.
Estos mercados figuraron entre los principales proveedores de bienes que ingresaron al país durante el primer trimestre del año.
Combustibles impulsan el crecimiento de las importaciones
El informe señala que las mercancías con mayores incrementos fueron los combustibles, entre ellos:
- Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles.
- Combustible para reactores y turbinas (Jet Fuel).
- Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos.
De acuerdo con el INEC, este comportamiento refleja la evolución del comercio y la demanda de combustibles registrada al inicio de 2026.