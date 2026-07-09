INEC publica informe sobre las importaciones de Panamá durante el primer trimestre de 2026

INEC publica informe sobre las importaciones de Panamá

Las importaciones de mercancías en Panamá registraron un crecimiento de 1.9 % durante el primer trimestre de 2026, al alcanzar un valor CIF de B/.3,424.6 millones, de acuerdo con el más reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) .

El reporte, correspondiente al período de enero a marzo de 2026 , refleja el comportamiento del comercio exterior panameño y el incremento en la demanda de combustibles durante los primeros meses del año.

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China y las Zonas Libres de Petróleo lideran el origen de las importaciones

Importaciones de mercancías | Enero-marzo 2026

Las importaciones de mercancías de Panamá crecieron 1.9% durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un valor CIF de B/.3,424.6 millones. pic.twitter.com/hoJCzUYvoe — INECPanamá (@InecPanama) July 9, 2026

Según el INEC, entre los principales países y zonas de origen de las mercancías importadas destacaron:

Zonas Libres de Petróleo (Panamá) , con un incremento de 3.2 % .

, con un incremento de . China (Continental), con un crecimiento de 11.8 %.

Estos mercados figuraron entre los principales proveedores de bienes que ingresaron al país durante el primer trimestre del año.

Combustibles impulsan el crecimiento de las importaciones

Entre las mercaderías con mayores aumentos sobresalieron los carburantes tipo diésel para vehículos automóviles, los carburantes para reactores y turbinas (jet fuel), y la gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos. — INECPanamá (@InecPanama) July 9, 2026

El informe señala que las mercancías con mayores incrementos fueron los combustibles, entre ellos:

Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles.

Combustible para reactores y turbinas ( Jet Fuel ).

). Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos.

De acuerdo con el INEC, este comportamiento refleja la evolución del comercio y la demanda de combustibles registrada al inicio de 2026.