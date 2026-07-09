Thomas Christiansen no renueva contrato con FEPAFUT

Este jueves 9 de julio se dio a conocer que, tras una reunión de la Comisión Técnica de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), se determinó la no renovación del contrato de Thomas Christiansen como director técnico de la selección mayor masculina de Panamá, luego de seis años al frente del banquillo nacional.

De acuerdo con los datos recabados tras el encuentro, la Comisión tomó en consideración los siguientes factores para la toma de esta decisión:

Análisis presupuestario: Evaluación de los costos financieros de la plantilla técnica de cara al próximo ciclo.

Transición administrativa: El próximo cambio en la presidencia de la FEPAFUT, el cual está programado para el mes de diciembre de 2026.

Bajo la guía de Christiansen desde el año 2020, Panamá logró un avance significativo en el fútbol internacional, destacando tanto en las competencias de la Concacaf como en la segunda clasificación del país a la Copa Mundial de 2026.

Para este viernes se tiene programada una conferencia de prensa en la que las autoridades de la federación darán a conocer los detalles sobre el proceso de contratación de un nuevo entrenador y el plan de trabajo para el futuro de la selección absoluta.