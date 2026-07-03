Cecilio Waterman anuncia su retiro de la Selección de Panamá tras 52 partidos

El delantero panameño Cecilio Waterman anunció este jueves su retiro de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, poniendo fin a una etapa en la que defendió la camiseta nacional en 52 partidos y anotó 14 goles.
El mundialista dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus compañeros, entrenadores, familiares y a toda la afición panameña.
Cecilio Waterman: "Se cierra el capítulo más importante de mi carrera"
En su publicación, Waterman expresó que representar a Panamá fue el mayor honor de su trayectoria como futbolista.
El atacante recordó que cada vez que escuchó el Himno Nacional y vistió la camiseta de Panamá sintió el mayor privilegio que puede tener un futbolista.
"Cada vez que escuché nuestro Himno, cada vez que llevé el escudo sobre el pecho, sentí el privilegio más grande que puede tener un futbolista: representar a su país".
Cumplió el sueño de jugar un Mundial
Waterman destacó que uno de los momentos más importantes de su carrera fue cumplir el sueño de disputar una Copa Mundial de la FIFA, una experiencia que aseguró conservará para siempre.
También recordó los entrenamientos, concentraciones, viajes y partidos que vivió defendiendo los colores de la selección nacional.
"Catorce goles que fueron de todo un país"
Durante su paso por la selección, el delantero marcó 14 goles, una cifra que calificó como un logro compartido con todos los panameños.
Un mensaje de agradecimiento
Antes de despedirse, Waterman agradeció a sus compañeros de selección, a los cuerpos técnicos y a todas las personas que confiaron en él tanto en los momentos de triunfo como en los más difíciles. Además, dedicó unas palabras al escudo nacional.
Con este anuncio, Cecilio Waterman pone fin a su etapa como seleccionado nacional, dejando un legado de 52 partidos, 14 goles y el recuerdo de haber representado a Panamá en el escenario más importante del fútbol mundial.