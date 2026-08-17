Mega Bingo este jueves 20 de agosto: sortearán una casa, un auto y bonos de supermercado

Este jueves 20 de agosto se jugará el último Mega Bingo del año, transmisión que se emitirá en vivo a través de RPC TV a partir de las 7:00 p.m. El evento ofrecerá la oportunidad de ganar una casa, un auto nuevo, certificados de supermercado y múltiples premios adicionales.

Los cartones están a la venta en Super 99, billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia, oficinas del Parque Omar, almacenes El Costo y en los distintos casinos del país, a un precio de B/.5.00.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Al adquirir un cartón del Mega Bingo, los participantes colaboran con la remodelación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, ya que la totalidad de los fondos recaudados se destinará a la transformación de este espacio.

Premios del mega bingo

Una casa

Un carro nuevo

Bonos de supermercado por más de 3,600 dólares

Y muchos premios más

¿Cómo jugar en el Mega Bingo?

Serán siete bingos a cartón lleno distribuidos de la siguiente manera: