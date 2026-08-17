Mega Bingo este jueves 20 de agosto: sortearán una casa, un auto y bonos de supermercado

Este jueves 20 de agosto se jugará el último Mega Bingo del año, transmisión que se emitirá en vivo a través de RPC TV a partir de las 7:00 p.m. El evento ofrecerá la oportunidad de ganar una casa, un auto nuevo, certificados de supermercado y múltiples premios adicionales.
Al adquirir un cartón del Mega Bingo, los participantes colaboran con la remodelación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, ya que la totalidad de los fondos recaudados se destinará a la transformación de este espacio.
Premios del mega bingo
- Una casa
- Un carro nuevo
- Bonos de supermercado por más de 3,600 dólares
- Y muchos premios más
¿Cómo jugar en el Mega Bingo?
Serán siete bingos a cartón lleno distribuidos de la siguiente manera:
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Primer a quinto premio: Certificados de regalo de Super 99.
Sexto premio: Auto Toyota Hilux modelo 2026 (los ganadores tienen la opción de retirar el valor equivalente del vehículo, fijado en B/.40 000.00).
Séptimo premio: Una casa valorada en B/.100 000.00. Si el ganador prefiere no adquirir la propiedad, podrá solicitar el dinero. La vivienda puede ser elegida en cualquier punto del país.