Inundaciones obligan a evacuar a 13 familias en Bocas del Toro

Un total de13 familias fueron evacuadas tras las inundaciones registradas en la comunidad 17 de Abril, en Puente Blanco, provincia de Bocas del Toro.
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Familias fueron trasladadas a un albergue por inundaciones
Las familias afectadas fueron trasladadas a la Escuela de Puente Blanco, que actualmente funciona como el único albergue activo en la zona.
En este lugar, las personas evacuadas reciben acompañamiento mientras se mantiene la situación generada por las inundaciones.
Las autoridades y organismos de respuesta mantienen la atención a las familias afectadas y el seguimiento de las condiciones en el área.