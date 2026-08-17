Inundaciones obligan a evacuar a 13 familias en Bocas del Toro

Un total de13 familias fueron evacuadas tras las inundaciones registradas en la comunidad 17 de Abril, en Puente Blanco, provincia de Bocas del Toro.

La evacuación fue realizada por la Cruz Roja Panameña, con el apoyo del Comité Changuinola, ante las condiciones provocadas por las inundaciones en esta comunidad.

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Familias fueron trasladadas a un albergue por inundaciones

La @CruzRojaPanama realizó la evacuación de 13 familias, con el apoyo del Comité Changuinola, tras las inundaciones registradas en la comunidad 17 de Abril, en Puente Blanco, provincia de Bocas del Toro.



Las familias fueron trasladadas a la Escuela de Puente Blanco, que es… pic.twitter.com/HzyyVhELBI — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

Las familias afectadas fueron trasladadas a la Escuela de Puente Blanco, que actualmente funciona como el único albergue activo en la zona.

En este lugar, las personas evacuadas reciben acompañamiento mientras se mantiene la situación generada por las inundaciones.

Las autoridades y organismos de respuesta mantienen la atención a las familias afectadas y el seguimiento de las condiciones en el área.