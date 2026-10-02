Tras más de seis horas de reunión, PRD toma decisión sobre las reformas electorales

El Consejo Directivo Nacional (CDN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) acordó crear una comisión para analizar las propuestas de reformas electorales, tras una reunión de más de seis horas celebrada este jueves 1 de octubre. El colectivo también abordó la jornada nacional de inscripción masiva programada para el próximo 11 de octubre.

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PRD crea comisión para revisar las reformas electorales

La comisión estará integrada por miembros del Consejo Directivo Nacional y abogados del partido, quienes tendrán la responsabilidad de revisar las distintas propuestas de modificación relacionadas con las reformas electorales.

Una vez concluido el análisis, la comisión deberá elaborar una posición unificada del PRD, que posteriormente será entregada a la bancada de diputados del colectivo.

El Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático se reunió por más de seis horas con sus miembros y establecó crear una comisión para analizar las reformas electorales.



Además, tras el encuentro destacaron que su membresía se mantiene unida y abordaron… pic.twitter.com/IFi5aCRp2K — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Las reformas al Código Electoral se encuentran actualmente en trámite en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley 699 inició su discusión en primer debate en septiembre en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

PRD asegura que mantiene su unidad

Tras el encuentro, el partido sostuvo mediante un comunicado que las diferencias internas fueron discutidas dentro de sus estructuras y aseguró que su membresía se mantiene unida.

“Que nadie confunda el debate con división”, manifestó el colectivo al referirse a las diferencias surgidas alrededor de las reformas electorales. “Que nadie confunda el debate con división”, manifestó el colectivo al referirse a las diferencias surgidas alrededor de las reformas electorales.

El PRD también señaló que estos debates forman parte de su proceso interno de cara a la renovación de sus estructuras prevista para 2027.

Inscripción masiva del PRD será el 11 de octubre

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la organización de la jornada de inscripción masiva prevista para el domingo 11 de octubre de 2026.

Según informó el partido, ya se establecieron puntos de inscripción y sus estructuras se preparan para participar en la movilización nacional.

La jornada forma parte de las acciones de organización interna que desarrolla el colectivo de cara a su proceso de renovación.