Tribunal Electoral pide a diputados priorizar interés del país en reformas al Código Electoral

El Tribunal Electoral (TE) hizo un llamado a los diputados de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional para que, al aprobar las reformas al Código Electoral, actúen pensando en los mejores intereses del país y antepongan la prudencia y el interés general en la discusión del proyecto de ley 699.

Tribunal Electoral cuestiona cambios al proyecto 699

El pronunciamiento se produce después de que el proyecto superara el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. El TE sostuvo que su propuesta original incorpora avances en participación, transparencia y equidad, pero calificó como “retrocesos para el sistema electoral panameño” varios cambios introducidos durante el primer debate.

El Tribunal Electoral hizo un llamado a los diputados de las distintas bancadas para que la aprobación del proyecto de reformas al Código Electoral, la hagan pensando en los mejores intereses del país. pic.twitter.com/e8NOFfZO5L — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Entre las modificaciones cuestionadas por la institución figuran el aumento de los límites de las donaciones privadas para candidatos a diputados y alcaldes, permitir que autoridades electas mantengan simultáneamente la titularidad de dos cargos y extender los plazos para que funcionarios con aspiraciones electorales permanezcan en sus puestos.

El proyecto 699 fue presentado por los magistrados del TE ante la Asamblea Nacional el 31 de agosto de 2026. En esa ocasión, el organismo explicó que la propuesta recoge las conclusiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y busca establecer las reglas aplicables a los próximos comicios generales de 2029.