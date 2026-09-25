Vamos presenta solicitud para formar partido político con respaldo de más de 70 mil panameños

La Coalición Vamos presentó ante el Tribunal Electoral (TE) la documentación para iniciar formalmente su proceso de formación como partido político, mientras sus dirigentes anunciaron que defenderán que las firmas de sus iniciadores sean reconocidas dentro del total de adherentes requerido.

Juan Diego Vásquez, líder de Vamos, indicó que entregaron el memorial de solicitud, los proyectos de Estatutos, Plan de Gobierno, declaración de principios y Código de Ética, además del respaldo que, según afirmó, supera los 70 mil panameños .

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Vamos defenderá las firmas de sus iniciadores

El diputado de Vamos Lenin Ulate manifestó que la agrupación luchará para que se respete la voluntad de los más de 70 mil iniciadores y para que sus firmas puedan contabilizarse como parte de los adherentes necesarios para constituir el nuevo partido.

El diputado de @vamosporpanama, Lenin Ulate, manifestó que lucharán para que se respete la voluntad de los 70,000 iniciadores como parte de los adherentes para la conformación de un nuevo partido político. pic.twitter.com/TrMh93jAU4 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026

La discusión surge en momentos en que avanza en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral.

Entre las modificaciones aprobadas en primer debate se encuentra la eliminación del numeral 5 del artículo 66, disposición que actualmente establece que las firmas de los iniciadores de un partido político se contabilizan entre sus adherentes.

El cambio todavía forma parte de un proyecto en trámite legislativo y, por tanto, no constituye una regla definitiva.

Juan Diego Vásquez presenta documentos ante el Tribunal Electoral

“Nos reunimos en la tarde de hoy para traer ante el Tribunal todos los documentos legales, el memorial de solicitud, el proyecto de Estatutos, el proyecto de Plan de Gobierno, el proyecto de creación de principios, el proyecto de Código de Ética y, lo más importante, el respaldo de más de 70 mil panameños”, expresó Vásquez.

"Nos reunimos en la tarde de hoy para traer ante el Tribunal (Electoral) todos los documentos legales, el memorial de solicitud, el proyecto de Estatutos, el proyecto de Plan de Gobierno, el proyecto de creación de principios, el proyecto de Código de Ética y lo más importante,… pic.twitter.com/hc10278CGd — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026

La presentación de estos documentos inicia un trámite ante el Tribunal Electoral y no significa, por sí sola, que Vamos haya completado todos los requisitos para quedar constituido como partido político.

Vamos había aprobado en agosto avanzar hacia su transformación en partido político. La agrupación surgió originalmente como una coalición de candidatos independientes y participó en las elecciones generales de 2024.

Ulate cuestiona otros cambios electorales

Ulate también cuestionó otras propuestas discutidas en las reformas electorales, entre ellas las relacionadas con la posibilidad de que una persona aspire a más de un cargo de elección.

El diputado atribuyó esos cambios a intereses de los partidos políticos tradicionales. Estas declaraciones corresponden a la posición de Ulate y Vamos frente al proyecto y no constituyen una determinación sobre las motivaciones de los diputados que respaldaron las modificaciones.

El Proyecto de Ley 699 fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y debe continuar su trámite legislativo.