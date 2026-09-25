Incendio en Calidonia: Bomberos confirman que no hay fallecidos ni lesionados

El teniente coronel del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), Yabeth Pérez, confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas fallecidas, lesionadas ni desaparecidas tras el incendio registrado la tarde de este viernes en un caserón en Calidonia .

Pérez detalló que los camisas rojas se mantienen en el sitio realizando labores de liquidación para proceder con la extinción total del incendio.

Falta de agua dificultó labores de extinción del incendio

El teniente coronel explicó que la falta de agua dificultó las labores de extinción, por lo que tuvieron que realizar coordinaciones con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para recibir el apoyo correspondiente y continuar con los trabajos.

“Es importante manifestar que a la hora de realizar la extinción llegaron los vehículos y una vez se les acaba el suministro que traía cada uno de estos vehículos, no mantenemos en las fuentes presurizadas agua, por lo que se le hace la colaboración con el personal del Idaan a fin de que puedan abastecer la línea de hidrante de la zona para poder hacer la exhibición del incendio”, indicó.