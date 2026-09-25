Value Summit: reúne en Panamá a empresarios e inversionistas para impulsar el crecimiento empresarial

Durante la tercera edición de Value Summit , celebrada los días 23 y 24 de septiembre en el Hotel InterContinental Miramar Panamá, empresarios, inversionistas, CEOs, CFOs, presidentes, directivos y asesores de 10 países expusieron diversos temas de interés.

En la primera jornada se desarrollaron ocho sesiones especializadas en temas como transformación financiera, search funds, ofertas públicas iniciales (IPO), fusiones y adquisiciones, asignación de capital, preparación de empresas para una eventual venta, inteligencia artificial aplicada al valor empresarial y venture capital en Latinoamérica.

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En el segundo encuentro continuó con un workshop especializado, facilitado por Jorge De la Rosa y Eric Vega Domínguez, miembro del Comité para Latinoamérica del Consejo de Normas Internacionales de Valuación (IVSC).

“Las empresas que buscan capital, compradores o nuevos socios deben demostrar que sus resultados son sostenibles, que conocen sus riesgos y que cuentan con bases sólidas para crecer”, explicó Jorge De la Rosa, presidente del Comité Organizador de Value Summit y managing partner de Flint Consulting.

Analizan estrategias para impulsar el crecimiento empresarial en Panamá. cortesía

Panamá busca fortalecer su conexión con inversionistas

Otro de los temas abordados durante el evento fue el papel de Panamá como punto de conexión entre empresas, inversionistas y asesores de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, México y el Caribe.

La posición financiera y logística del país abre oportunidades para atraer capital y desarrollar transacciones.

“Latinoamérica no necesita que llegue la oportunidad: la oportunidad ya está aquí. Lo que falta es focalizar los esfuerzos en atraer inversión. Esperamos que a través de Value Summit los participantes puedan iniciar procesos internos que les ayuden a generar valor a sus empresas”, expresó De la Rosa.

Sobre Value Summit

Value Summit es una convención internacional especializada en valuación de empresas, fusiones y adquisiciones (M&A), inversión y estrategia corporativa.

Sus ediciones anteriores han reunido a empresarios, inversionistas, directivos y asesores vinculados con procesos de crecimiento, financiamiento, inversión y creación de valor América Latina.