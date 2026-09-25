Value Summit: reúne en Panamá a empresarios e inversionistas para impulsar el crecimiento empresarial

Durante la tercera edición de Value Summit, celebrada los días 23 y 24 de septiembre en el Hotel InterContinental Miramar Panamá, empresarios, inversionistas, CEOs, CFOs, presidentes, directivos y asesores de 10 países expusieron diversos temas de interés.
En el segundo encuentro continuó con un workshop especializado, facilitado por Jorge De la Rosa y Eric Vega Domínguez, miembro del Comité para Latinoamérica del Consejo de Normas Internacionales de Valuación (IVSC).
“Las empresas que buscan capital, compradores o nuevos socios deben demostrar que sus resultados son sostenibles, que conocen sus riesgos y que cuentan con bases sólidas para crecer”, explicó Jorge De la Rosa, presidente del Comité Organizador de Value Summit y managing partner de Flint Consulting.
Panamá busca fortalecer su conexión con inversionistas
Otro de los temas abordados durante el evento fue el papel de Panamá como punto de conexión entre empresas, inversionistas y asesores de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, México y el Caribe.
La posición financiera y logística del país abre oportunidades para atraer capital y desarrollar transacciones.
“Latinoamérica no necesita que llegue la oportunidad: la oportunidad ya está aquí. Lo que falta es focalizar los esfuerzos en atraer inversión. Esperamos que a través de Value Summit los participantes puedan iniciar procesos internos que les ayuden a generar valor a sus empresas”, expresó De la Rosa.
Sobre Value Summit
Value Summit es una convención internacional especializada en valuación de empresas, fusiones y adquisiciones (M&A), inversión y estrategia corporativa.
Sus ediciones anteriores han reunido a empresarios, inversionistas, directivos y asesores vinculados con procesos de crecimiento, financiamiento, inversión y creación de valor América Latina.