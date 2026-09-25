Panamá pide a Rusia facilitar retorno de panameños vinculados a guerra en Ucrania

El canciller de Panamá , Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la que abordaron la situación de ciudadanos panameños vinculados al conflicto en Ucrania, asuntos consulares y las dificultades que enfrentan buques de bandera panameña en el mar Negro.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Panamá plantea a Rusia situación de ciudadanos vinculados al conflicto

Martínez-Acha expresó la preocupación del Gobierno panameño y de los familiares por la situación de ciudadanos vinculados al conflicto y reiteró el interés de Panamá en encontrar mecanismos que permitan su retorno al país, tomando en cuenta las circunstancias y condiciones particulares de cada caso.

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De acuerdo con la información suministrada por la Cancillería panameña, Lavrov indicó que cada situación debe analizarse individualmente y manifestó que Rusia prestará consideración a la petición presentada por Panamá.

La Cancillería ha mantenido gestiones diplomáticas para determinar la situación de panameños vinculados a las fuerzas de Rusia y Ucrania. En agosto informó que trabajaba sobre aproximadamente 30 casos, aunque advirtió que las cifras estaban sujetas a procesos de verificación consular.

Panamá plantea situación de buques en el mar Negro

Otro de los asuntos abordados fue la situación de buques de la marina mercante panameña que enfrentan dificultades de movimiento en el mar Negro.

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Martínez-Acha destacó la importancia de la libertad de navegación para Panamá debido a su condición de nación marítima y registro internacional de buques.

Según la Cancillería, Rusia expresó su disposición a cooperar para atender estas situaciones dentro de las circunstancias existentes en la zona.

Panamá también reiteró su posición a favor de alcanzar un alto al fuego y avanzar hacia una paz duradera y justa en Ucrania, además de mantener su disposición a contribuir a los esfuerzos diplomáticos que favorezcan el diálogo y una solución pacífica al conflicto.

La reunión permitió a ambos cancilleres revisar la relación bilateral y acordar mantener abiertos los canales de comunicación para dar seguimiento a los asuntos planteados.