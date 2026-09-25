Voraz incendio consume caserón en Calidonia; ocupantes fueron desalojados

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atiende un incendio registrado en un caserón ubicado en la avenida Nacional, en el corregimiento de Calidonia , hecho que ha provocado afectaciones en el tráfico de la vía.

De acuerdo con la información recabada, los ocupantes del edificio fueron desalojados. Personal del Cuerpo de Bomberos realiza labores para sofocar el incendio.

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Bomberos solicitan refuerzos para combatir el incendio

Los camisas rojas solicitaron refuerzos de otras estaciones para continuar con las labores de extinción del fuego. Residentes de los apartamentos aledaños y personas que se encontraban en los locales comerciales también se retiraron para evitar afectaciones a la salud.

Cerca del lugar donde se registra el incendio se encuentra ubicada una estación de combustible.

La vía permanece acordonada y los vehículos están siendo desviados hacia otras avenidas. Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas.

El teniente coronel de los Bomberos, Yabeth Pérez, confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas fallecidas, lesionadas ni desaparecidas.