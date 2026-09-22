Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 07:44

Incendio en embarcación cerca de Isla Perico moviliza al Senan y Bomberos

Una embarcación se incendió a dos millas náuticas de Isla Perico. Senan, Bomberos y el Canal de Panamá atienden la emergencia.

Incendio en embarcación cerca de Isla Perico moviliza al Senan

Incendio en embarcación cerca de Isla Perico moviliza al Senan

@SENAN

Un incendio en una embarcación fue reportado la noche de este lunes a unas dos millas náuticas de Isla Perico, en el sector Pacífico de Panamá, lo que provocó la movilización de diferentes equipos para atender la emergencia marítima.

De acuerdo con la información disponible, en las labores participan unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y el Canal de Panamá.

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Senan despliega patrulleras marítimas tras incendio

El Senan informó sobre el despliegue de dos patrulleras marítimas hacia el área donde se encuentra la embarcación afectada.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas, las posibles causas del incendio ni la magnitud de los daños ocasionados a la embarcación.

Las autoridades mantienen la atención de la emergencia y se espera que posteriormente se conozcan mayores detalles sobre lo ocurrido.

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