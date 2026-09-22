PASE-U: ¿Le toca retirar la tarjeta PUNCH hoy? Revise las escuelas convocadas y requisitos

PASE-U hoy 22 de septiembre: escuelas que reciben la tarjeta PUNCH en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inicia este martes 22 de septiembre la entrega de las tarjetas PUNCH del PASE-U en Panamá Centro, con la atención de acudientes convocados de centros educativos de Don Bosco y Juan Díaz.

La jornada se realizará en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

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¿Dónde retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

El operativo contará con dos puntos de atención dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino:

Arena Roberto Durán: atenderá al público en general.

atenderá al público en general. Centro de Combate: estará destinado exclusivamente a acudientes con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con condiciones médicas debidamente comprobadas y madres con niños de brazos.

El IFARHU recomienda a los beneficiarios acudir únicamente al espacio que les corresponda para agilizar el proceso de entrega.

¿Quiénes reciben la tarjeta PUNCH este martes?

Para este martes están convocados acudientes de centros educativos ubicados en los corregimientos de Don Bosco y Juan Díaz.

Don Bosco

C.E. Bilingüe Shaddai

Colegio Claret

Colegio Particular Osiris

Colonias Adventist School

Escuela Bilingüe Santo Domingo Savio

Escuela Don Bosco

Escuela Federico Escobar

Escuela Preparatoria Bilingüe San Francisco

Escuela Villa Catalina

I.P.T. Don Bosco

Instituto Ferrini Bilingüe Panamá

Instituto Bilingüe Eliel

Juan Díaz

Colegio Secundario Elena Chávez de Pinate

Escuela Adventista de Ciudad Radial

Escuela Carmen Solé Bosch

Escuela Gaspar Octavio Hernández

Escuela José María Torrijos

Escuela La Concepción

Escuela República de Guatemala

Escuela Toribio Berrío Sosa

¿Qué debe llevar para retirar la tarjeta del PASE-U?

Hoy dio inicio la entrega de más de 43 mil tarjetas para el cobro del Pase-U a beneficiarios de Panamá Centro, en la Arena Roberto Durán.

Se recuerda a los acudientes que deben presentar su cédula vigente, descargar y completar previamente los datos en la aplicación PUNCH by… pic.twitter.com/c6Ublnbqyz — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2026

El IFARHU informó que el acudiente responsable deberá presentar su cédula vigente. También será aceptada la constancia de trámite emitida por el Tribunal Electoral, cuando corresponda.

Antes de acudir, se recomienda descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y validar los datos.

La institución recordó que no es necesario llevar al estudiante ni acudir acompañado de otras personas, ya que únicamente se permitirá el ingreso del acudiente responsable.

IFARHU pide no hacer filas desde el día anterior

La atención comenzará a las 7:00 a.m., por lo que el IFARHU recalcó que no es necesario formar filas desde el día anterior.

El operativo de entrega programado para Panamá Centro contempla la atención de 43,160 acudientes, beneficiando a 55,961 estudiantes, con un desembolso de B/.6,686,820.00.

Los acudientes deben verificar la fecha asignada a su centro educativo y acudir dentro del horario establecido.