CSS: ¿cuándo será el próximo pago a jubilados y pensionados? Consulte el calendario

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tendrán en octubre de 2026 dos pagos programados. La primera fecha será el lunes 5 de octubre para quienes cobran mediante acreditamiento bancario ACH, mientras que la entrega de cheques comenzará el martes 6 de octubre.

El calendario de la CSS establece fechas diferentes según la modalidad utilizada por cada beneficiario, por lo que es importante verificar si el pago se recibe directamente en una cuenta bancaria o mediante cheque.

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Calendario de pagos de la CSS en octubre 2026

Durante octubre están contempladas cuatro fechas, distribuidas entre la primera y segunda quincena:

Primera quincena

Lunes 5 de octubre: pago mediante ACH .

. Martes 6 de octubre: pago mediante cheque.

Segunda quincena

Lunes 19 de octubre: pago mediante ACH .

. Martes 20 de octubre: pago mediante cheque.

Las fechas forman parte del calendario de pagos de jubilados y pensionados establecido para 2026.

¿Cómo reciben el pago los jubilados mediante ACH?

Creado con IA/Telemetro

Los jubilados y pensionados inscritos en el sistema de acreditamiento bancario ACH reciben el dinero directamente en una cuenta de ahorro o corriente personal de una entidad afiliada al sistema.

Esta modalidad permite que el beneficiario reciba el pago sin necesidad de trasladarse a un centro para retirar físicamente un cheque.

Pago por cheque: horario y requisitos

Para los beneficiarios que todavía cobran mediante cheque, la CSS establece la distribución en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país.

El horario general para la entrega es de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Para retirar el cheque, el jubilado o pensionado deberá presentar su cédula de identidad personal vigente.

¿Qué hacer si el jubilado no puede retirar el cheque?

Cuando un jubilado o pensionado se encuentra imposibilitado para retirar y hacer efectivo su cheque, sus familiares deben acudir a la Oficina de Trabajo Social de la policlínica más cercana a su residencia para efectuar los trámites correspondientes.

Además, los cheques que no sean retirados durante un periodo de hasta tres meses pueden ser reintegrados. En esos casos, el beneficiario deberá gestionar posteriormente la reposición correspondiente ante la institución.

Los beneficiarios deben mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la Caja de Seguro Social, especialmente ante posibles modificaciones en los centros, horarios o mecanismos de entrega.