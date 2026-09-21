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Surgen reacciones tras el veto del proyecto de ley sobre beneficios a jubilados

Jubilados reaccionan luego de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, vetó el Proyecto de Ley 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. “Señor presidente, usted tiene su palabra empeñada en que al 31 de octubre íbamos a tener una ley sancionada, promulgada, referente a los descuentos de los pensionados y jubilados y la persona de tercera edad”, remarcó Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos.