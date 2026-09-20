Jubilados reaccionan al veto de Mulino al proyecto de nuevos descuentos.

Este domingo 20 de septiembre se dio a conocer el veto del presidente de la República, José Raúl Mulino, al Proyecto de Ley 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados , pensionados y la tercera edad.

De acuerdo con el mandatario, la iniciativa persigue un objetivo social legítimo; sin embargo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional, por lo que objetó la propuesta en su conjunto.

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Durante las últimas semanas, agrupaciones de jubilados y representantes del Gobierno y de la empresa privada sostuvieron reuniones para evaluar el proyecto aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional a finales de agosto.

Al respecto, el dirigente Guillermo Cortés señaló que reconoce las facultades del mandatario para vetar la norma. No obstante, indicó que se mantendrán vigilantes ante la discusión de nuevos proyectos que beneficien a la población jubilada, al tiempo que valoró el apoyo brindado por el Ejecutivo.