Estos sectores tendrán suspensión de agua potable este miércoles por trabajos del Metro

Sectores tendrán suspensión de agua potable. jos-speetjens-unsplash

Por Ana Canto El Proyecto Línea 3 del Metro de Panamá y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informaron que el próximo miércoles 23 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Te puede interesar: Entregan órdenes de proceder de obras para mejorar suministro de agua en Azuero

La medida responde a trabajos de interconexión de una tubería de 10 pulgadas en el área de la estación Ciudad del Futuro, como parte de las adecuaciones de infraestructura de la obra.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse