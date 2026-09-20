Panamá Oeste Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 17:48

Estos sectores tendrán suspensión de agua potable este miércoles por trabajos del Metro

El Proyecto Línea 3 del Metro de Panamá y el IDAAN informaron la suspensión temporal del suministro de agua.

Sectores tendrán suspensión de agua potable.

Sectores tendrán suspensión de agua potable.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Proyecto Línea 3 del Metro de Panamá y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informaron que el próximo miércoles 23 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La medida responde a trabajos de interconexión de una tubería de 10 pulgadas en el área de la estación Ciudad del Futuro, como parte de las adecuaciones de infraestructura de la obra.

Sectores afectados:

  • Ciudad del Futuro

  • PH Club Residencial La Campiña

  • Cantabria Residencial

  • Santillana Residencial

Las autoridades recomiendan a los residentes de estos sectores tomar las previsiones necesarias para abastecerse del recurso durante la jornada. De extenderse los trabajos más allá de la hora prevista, la empresa contratista activará un plan de contingencia para distribuir agua potable mediante camiones cisterna en los sectores afectados.

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