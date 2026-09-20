Estos sectores tendrán suspensión de agua potable este miércoles por trabajos del Metro

El Proyecto Línea 3 del Metro de Panamá y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informaron que el próximo miércoles 23 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Sectores afectados:
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Ciudad del Futuro
PH Club Residencial La Campiña
Cantabria Residencial
Santillana Residencial
Las autoridades recomiendan a los residentes de estos sectores tomar las previsiones necesarias para abastecerse del recurso durante la jornada. De extenderse los trabajos más allá de la hora prevista, la empresa contratista activará un plan de contingencia para distribuir agua potable mediante camiones cisterna en los sectores afectados.