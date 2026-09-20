Pago de quincena de septiembre: estos servidores públicos cobrarán desde este viernes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en su calendario oficial de pagos la quincena para los servidores públicos que el segundo desembolso del mes se realizará este viernes 25 de septiembre.
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Lunes 28 de septiembre
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Martes 29 de septiembre
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Adminsitración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/