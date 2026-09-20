Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 09:47

Pago de quincena de septiembre: estos servidores públicos cobrarán desde este viernes

El calendario del MEF especifica los servidores públicos que recibirán su quincena este viernes 25 de septiembre.

Pago de quincena de septiembre: estos servidores públicos cobrarán desde este viernes
Telemetro Reporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en su calendario oficial de pagos la quincena para los servidores públicos que el segundo desembolso del mes se realizará este viernes 25 de septiembre.

Calendario de pago de quincenas

Viernes 25 de septiembre

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Lunes 28 de septiembre

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Martes 29 de septiembre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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