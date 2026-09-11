¿Ya te pagaron? Estas son las fechas de pago a servidores públicos en septiembre

Estas son las fechas de pago a servidores públicos

Los servidores públicos de Panamá ya cuentan con el calendario de pago correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2026, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El desembolso se realizará de manera escalonada y estará dividido en tres grupos, con pagos programados para el 11, 14 y 15 de septiembre.

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¿Cuándo pagan la primera quincena de septiembre?

De acuerdo con el calendario establecido por el MEF, estas son las fechas que deben tener en cuenta los servidores públicos:

Viernes 11 de septiembre: corresponde al primer grupo .

corresponde al . Lunes 14 de septiembre: corresponde al segundo grupo .

corresponde al . Martes 15 de septiembre: corresponde al tercer grupo.

Por lo tanto, no todos los servidores públicos reciben el salario el mismo día. La fecha depende del grupo al que pertenece cada funcionario.

¿Qué pasa con la segunda quincena de septiembre?

La segunda quincena de septiembre tendrá su propio calendario de pago. Los servidores públicos deberán estar atentos a la programación correspondiente a ese período para conocer la fecha exacta en la que recibirán su salario.

El calendario de pagos forma parte de la programación financiera del Estado y permite a los funcionarios conocer con anticipación cuándo será efectuado el desembolso de sus salarios.