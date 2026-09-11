¿Qué pasó en ENSA Colón? Caída de plataforma provoca aglomeración de clientes

Cientos de personas acudieron la noche de este jueves a la sucursal de ENSA en la provincia de Colón, luego de que se registrara una falla en la plataforma utilizada para la atención de clientes y diferentes gestiones.

La interrupción afectó trámites, recargas prepago y consultas en línea, provocando una gran concentración de usuarios en las instalaciones de la empresa.

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¿Qué pasó en ENSA de Colón?

De acuerdo con la información disponible, la plataforma de ENSA presentó una caída durante este jueves, lo que dificultó que los clientes pudieran realizar sus gestiones por los canales habituales.

En la sucursal de @ENSApanama en la provincia de Colón se registró un caos la noche de este jueves, luego de que cientos de personas acudieron a las instalaciones debido a la caída de la plataforma de atención y gestiones de trámites, recargas prepago y consultas en línea. pic.twitter.com/VQdp7e4AA7 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2026

Ante esta situación, numerosas personas se trasladaron hasta la sucursal ubicada en Colón para intentar resolver sus trámites de manera presencial. La cantidad de usuarios generó un escenario de aglomeración y caos en las instalaciones, especialmente durante la noche.

¿Qué trámites se vieron afectados?

Entre las gestiones que los usuarios reportaron como afectadas se encuentran:

Trámites de atención al cliente.

Recargas de servicios prepago.

Consultas a través de la plataforma en línea.

La falla generó inconvenientes para quienes necesitaban realizar gestiones relacionadas con su servicio eléctrico y optaron por acudir directamente a la sucursal.

Hasta el momento, es importante confirmar con ENSA el motivo de la caída de la plataforma, cuánto tiempo permaneció fuera de servicio y si los sistemas ya fueron restablecidos, antes de incorporar esos datos a la publicación.