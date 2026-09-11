Teleférico de San Miguelito: ¿cuándo comenzaría la obra y cuánto costará?

El proyecto del Teleférico de San Miguelito avanza luego de que el Gobierno de Panamá adjudicara la obra a Doppelmayr Panamá Corp., en un proyecto valorado en B/.255,163,788.03.

La construcción todavía no tiene una fecha definitiva de inicio, ya que primero debe completarse la formalización del contrato y obtenerse el refrendo de la Contraloría General de la República.

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De cumplirse estos pasos, la obra podría comenzar a finales de 2026 o a inicios de 2027, de acuerdo con la información divulgada por la Cancillería de Panamá.

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¿Cuándo comenzaría el Teleférico de San Miguelito?

Metro de Panamá

El inicio de los trabajos dependerá de que se complete el proceso administrativo posterior a la adjudicación. Por ahora, el escenario que maneja el Gobierno apunta a que la construcción podría arrancar entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Esto significa que la adjudicación de la obra no implica que las máquinas comiencen a trabajar inmediatamente, pues todavía deben cumplirse los procedimientos correspondientes para formalizar el contrato y obtener el refrendo de la Contraloría.

¿Cuánto costará el Teleférico de San Miguelito?

El proyecto fue adjudicado a Doppelmayr Panamá Corp. por B/.255,163,788.03, según la información divulgada tras la adjudicación. La obra forma parte de los proyectos de infraestructura destinados a mejorar la movilidad en el distrito de San Miguelito.

El sistema proyectado tendrá una extensión aproximada de 6.6 kilómetros y seis estaciones, de acuerdo con información disponible sobre el proyecto, y contempla una capacidad de transporte de hasta 3,600 pasajeros por hora.

Lo que falta para que comience la obra

Antes de que se inicien los trabajos físicos todavía deben cumplirse dos pasos fundamentales:

Formalización del contrato con la empresa adjudicataria.

con la empresa adjudicataria. Refrendo de la Contraloría General de la República.

Una vez completado este proceso, el proyecto podría entrar en su etapa de construcción.