Teleférico de San Miguelito: estas son las estaciones y zonas que conectará

El proyecto del Teleférico de San Miguelito contempla seis estaciones que conectarán sectores del distrito de San Miguelito con puntos estratégicos de la ciudad de Panamá, incluyendo una conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá.

La obra fue adjudicada a Doppelmayr Panamá Corp. por más de B/.255 millones y busca mejorar la movilidad de los residentes de comunidades ubicadas en sectores altos y lomas, facilitando su conexión con otros sistemas de transporte.

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De acuerdo con la información divulgada por la Cancillería de Panamá, el proyecto también representa una oportunidad para impulsar la innovación, el empleo y la transferencia de conocimiento.

Contenido de interés: Teleférico de San Miguelito: ¿cuándo comenzaría la obra y cuánto costará?

¿Cuáles serán las estaciones del Teleférico de San Miguelito?

El sistema contará con seis estaciones, distribuidas entre el distrito de San Miguelito y la ciudad de Panamá:

Torrijos Carter: ubicada en el distrito de San Miguelito.

ubicada en el distrito de San Miguelito. Valle de Urracá: en el distrito de San Miguelito.

en el distrito de San Miguelito. Mano de Piedra: en el distrito de San Miguelito.

en el distrito de San Miguelito. Samaria: en el distrito de San Miguelito.

en el distrito de San Miguelito. Cincuentenario: en la ciudad de Panamá, con conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá .

en la ciudad de Panamá, con conexión con la . Balboa: en la ciudad de Panamá, cerca de una zona paga de MetroBus.

Panamá fortalece sus vínculos con Austria tras la adjudicación a Doppelmayr Panamá Corp. del Teleférico de San Miguelito, un proyecto que impulsará la movilidad, la innovación, el empleo y la transferencia de conocimiento. pic.twitter.com/Zj726gfRnO — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) September 5, 2026

La distribución permitirá conectar comunidades de San Miguelito con puntos de transferencia hacia otros medios de transporte de la capital.

¿Qué zonas se beneficiarán con el Teleférico?

El proyecto está diseñado principalmente para facilitar los desplazamientos de residentes de sectores de San Miguelito, particularmente comunidades ubicadas en áreas elevadas y lomas.

La conexión con Cincuentenario permitirá a los usuarios acceder a la red del Metro de Panamá, mientras que la estación de Balboa facilitará la conexión con el sistema de MetroBus.

De esta manera, el teleférico funcionaría como un alimentador del sistema de transporte público, ofreciendo una alternativa a los desplazamientos que actualmente dependen de las vías vehiculares.

Una conexión entre San Miguelito y la ciudad de Panamá

El recorrido contempla estaciones tanto en San Miguelito como en la ciudad de Panamá, creando un enlace entre comunidades residenciales y puntos estratégicos de transporte.

La adjudicación del proyecto a Doppelmayr Panamá Corp. también fortalece los vínculos entre Panamá y Austria, país donde tiene origen la empresa especializada en sistemas de transporte por cable.

El proyecto forma parte de las iniciativas destinadas a mejorar la movilidad urbana y ampliar las alternativas de transporte público para los residentes de San Miguelito.