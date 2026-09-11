Paciente sobrevive tras cirugía de arteria pulmonar en el Hospital Rafael Hernández

Un paciente de 41 años llegó al hospital Dr. Rafael Hernández de Chiriquí tras vomitar sangre y desmayarse. Una angiotomografía detectó una lesión de gran tamaño con riesgo de ruptura y hemorragia.

Para reparar la arteria sin comprometer el flujo sanguíneo, los especialistas combinaron técnicas endovasculares mediante la colocación de un stent aórtico forrado y embolización con coils (espirales metálicas) para ocluir la cavidad dañada.

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El doctor Chi Shing Man Wan cirujano cardiovascular y subdirector de Docencia e Investigación, explicó que este tipo de lesiones son poco frecuentes y representan apenas el 1% de los aneurismas vasculares torácicos. ''En nuestra experiencia previa solo habíamos tratado dos casos similares; este es el tercero en el país y el primero en nuestro centro hospitalario en muchos años, señaló el Dr. Wan''.

#Chiriquí | En el Hospital Dr. Rafael Hernández, un equipo multidisciplinario realizó con éxito un procedimiento endovascular para tratar una lesión vascular poco frecuente y de alto riesgo.



La intervención permitió reparar la arteria sin comprometer el flujo sanguíneo, y el… pic.twitter.com/MTGzKAjRcK — CSSPanama (@CSSPanama) September 10, 2026

Tras la intervención, el paciente evolucionó favorablemente y aseguró sentirse mucho mejor y respirar con normalidad.