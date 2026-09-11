Chiriquí Salud y Bienestar -  11 de septiembre de 2026 - 08:39

Paciente sobrevive tras cirugía de arteria pulmonar en el Hospital Rafael Hernández

Un equipo médico del hospital de Chiriquí realizó con éxito un procedimiento para tratar un pseudoaneurisma de la arteria pulmonar.

Procedimiento endovascular en el Hospital Dr. Rafael Hernández

Procedimiento endovascular en el Hospital Dr. Rafael Hernández

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Para reparar la arteria sin comprometer el flujo sanguíneo, los especialistas combinaron técnicas endovasculares mediante la colocación de un stent aórtico forrado y embolización con coils (espirales metálicas) para ocluir la cavidad dañada.

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El doctor Chi Shing Man Wan cirujano cardiovascular y subdirector de Docencia e Investigación, explicó que este tipo de lesiones son poco frecuentes y representan apenas el 1% de los aneurismas vasculares torácicos. ''En nuestra experiencia previa solo habíamos tratado dos casos similares; este es el tercero en el país y el primero en nuestro centro hospitalario en muchos años, señaló el Dr. Wan''.

Tras la intervención, el paciente evolucionó favorablemente y aseguró sentirse mucho mejor y respirar con normalidad.

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