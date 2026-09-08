Hospital Chicho Fábrega continúa trabajos en el área quirúrgica: ¿qué pasará con las cirugías?

El Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega informó que continúan los trabajos en el área quirúrgica, como parte de las acciones posteriores a la afectación registrada previamente en estos espacios.

El centro hospitalario indicó que las labores buscan garantizar la recuperación integral y segura de las áreas intervenidas antes de restablecer plenamente la actividad quirúrgica programada.

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Hospital Chicho Fábrega: ¿Qué trabajos se realizan en el área quirúrgica?

Aprovechando la intervención, el hospital informó que se ejecutan trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo.

Las labores incluyen:

Reparación de las áreas afectadas.

Mantenimiento de los sistemas de climatización.

Limpieza de los sistemas de climatización.

Limpieza de los ductos de aire acondicionado del área quirúrgica.

Según el hospital, estas acciones permitirán no solo recuperar los espacios afectados, sino también fortalecer las condiciones de seguridad, funcionamiento y calidad de los salones de operaciones.

¿Qué pasará con las urgencias quirúrgicas?

El Hospital Chicho Fábrega aseguró que la atención de las urgencias quirúrgicas está garantizada durante el periodo en que se desarrollen estos trabajos.

Para ello, el centro hospitalario realizó coordinaciones con la red de servicios de salud con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna a los pacientes que requieran atención quirúrgica.

¿Cuándo se reanudarán las cirugías programadas?

El hospital no estableció una fecha específica para el restablecimiento pleno de la actividad quirúrgica programada.

La institución explicó que primero deben completarse las labores y garantizarse las condiciones técnicas necesarias antes de reanudar completamente este tipo de procedimientos.

El Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega reiteró su compromiso con la población de Veraguas y agradeció a los pacientes y a la ciudadanía por su comprensión mientras avanzan los trabajos.