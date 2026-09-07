Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2026 - 11:11

IDAAN anuncia mantenimiento en plantas potabilizadoras del 7 al 13 de septiembre

El IDAAN anunció el calendario de trabajos programados en Panamá del lunes 7 al 13 de septiembre de 2026.

IDAAN anuncia mantenimiento en plantas potabilizadoras.

IDAAN anuncia mantenimiento en plantas potabilizadoras.

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, durante la semana del lunes 7 al 13 de septiembre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Provincia de Chiriquí

  • Los Algarrobos
  • Chiriquí
  • Barú
  • Santa Marta
  • Divalá

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincia de Bocas del Toro

  • El Silencio

Provincia de Darién

  • Villa Darién

Panamá Este

  • Chepo

Provincia de Veraguas

  • Santiago

Panamá Oeste

  • Chame

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