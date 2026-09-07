El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, durante la semana del lunes 7 al 13 de septiembre de 2026.
Panamá Nacionales - 7 de septiembre de 2026 - 11:11
IDAAN anuncia mantenimiento en plantas potabilizadoras del 7 al 13 de septiembre
El IDAAN anunció el calendario de trabajos programados en Panamá del lunes 7 al 13 de septiembre de 2026.
Trabajos del IDAAN para esta semana
Provincia de Chiriquí
- Los Algarrobos
- Chiriquí
- Barú
- Santa Marta
- Divalá
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincia de Bocas del Toro
- El Silencio
Provincia de Darién
- Villa Darién
Panamá Este
- Chepo
Provincia de Veraguas
- Santiago
Panamá Oeste
- Chame
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