Becas del Concurso General: ¿cuándo comenzará el pago? Esto dijo Carlos Godoy, director del IFARHU

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que el desembolso de las becas del Concurso General comenzaría a partir de la próxima semana. Los beneficiarios que ya cuentan con tarjeta PASE-U podrían ver reflejado el pago directamente en ese medio.

De acuerdo con Godoy, el IFARHU se encuentra avanzando en el proceso administrativo necesario para realizar los pagos correspondientes a las becas del Concurso General.

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“En el concurso que ya estamos recibiendo los refrendos de las resoluciones estamos pensando que a partir de la próxima semana debemos iniciar ese desembolso”, explicó el director de la institución. “En el concurso que ya estamos recibiendo los refrendos de las resoluciones estamos pensando que a partir de la próxima semana debemos iniciar ese desembolso”, explicó el director de la institución.

¿Quiénes podrían recibir el pago en la tarjeta PASE-U?

Godoy explicó que existen alrededor de 140 mil beneficiarios que ya cuentan con tarjeta PASE-U, por lo que estos podrían comenzar a observar los desembolsos en sus tarjetas una vez que se active el proceso de pago. “Esos 140 mil que tienen tarjeta de PASE-U, es posible que ya vayan viendo reflejados esos pagos”, detalló.

El director del @IFARHU, Carlos Godoy, anunció que para el mes de octubre se tiene programado el segundo pago del Pase-U, y a partir de la próxima semana las becas de Concurso General, por lo que aquellos acudientes que ya tienen la tarjeta podrán ver reflejado el desembolso.… pic.twitter.com/MkLP0qhUrg — Telemetro Reporta (@TReporta) September 6, 2026

Esto significa que quienes ya tienen su tarjeta habilitada deberán estar atentos a los movimientos que se reflejen en ella durante el inicio del proceso de desembolso. Esto significa que quienes ya tienen su tarjeta habilitada deberán estar atentos a los movimientos que se reflejen en ella durante el inicio del proceso de desembolso.

¿Cuándo comenzará el pago de las becas del Concurso General?

Según lo explicado por el director del IFARHU, el desembolso está previsto para comenzar a partir de la próxima semana. Sin embargo, la declaración no establece un día específico en el que todos los beneficiarios recibirán el dinero. El proceso dependerá del avance de los trámites y del desembolso correspondiente a cada beneficiario.

Por ello, contar con la tarjeta PASE-U permitirá a los acudientes estar atentos a la posible llegada del pago, pero no significa que todos los beneficiarios recibirán el desembolso simultáneamente.

¿Qué deben hacer los acudientes?

Los acudientes que ya cuentan con la tarjeta PASE-U deberán mantenerse atentos a los movimientos de la cuenta y a los canales oficiales del IFARHU para conocer cualquier actualización sobre el proceso.

La recomendación es verificar primero si el pago aparece reflejado antes de acudir a una oficina de la institución, especialmente durante los primeros días del desembolso.

El IFARHU continuará informando sobre el avance de los pagos correspondientes al Concurso General y sobre los beneficiarios que todavía se encuentren pendientes de completar algún proceso administrativo.

Concurso General: ¿qué dijo Carlos Godoy?

El director del IFARHU reiteró que la institución ya está recibiendo los refrendos de las resoluciones correspondientes al Concurso General, paso necesario antes de avanzar con el desembolso.

Con este proceso en marcha, la expectativa de los beneficiarios se concentra ahora en el inicio de los pagos y, especialmente, en quienes ya poseen la tarjeta PASE-U y podrían recibir el dinero directamente en ella.

La fecha anunciada por el IFARHU es la próxima semana, aunque todavía no se ha precisado un día exacto para el inicio del desembolso.