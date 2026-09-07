PASE-U 2026: entrega de tarjetas por el IFARHU este 8 de septiembre

La entrega de tarjetas del PASE-U 2026 continuará este martes 8 de septiembre en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, como parte del cronograma establecido por el IFARHU y la Caja de Ahorros.

La jornada forma parte del proceso de distribución de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que contempla un desembolso de B/.9.7 millones y beneficiará a más de 87,992 estudiantes en distintos distritos de Chiriquí.

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¿Dónde entregarán las tarjetas PASE-U este martes?

Este martes 8 de septiembre comienza la entrega en Bugaba, proceso que continuará también el miércoles 9 de septiembre. La jornada de entrega se realizará en la Feria de Bugaba (Expo Bugaba), según el cronograma divulgado para esta provincia.

¿A qué hora será la entrega?

El horario establecido para la jornada en Chiriquí será de:

7:00 a. m. a 1:00 p. m.

El IFARHU recomienda a los acudientes revisar previamente el calendario y acudir al punto de entrega correspondiente en la fecha establecida.

¿Qué debe llevar el acudiente para retirar la tarjeta?

Para retirar la tarjeta del PASE-U, el acudiente autorizado debe presentar:

Cédula de identidad personal vigente.

En caso de renovación, el documento correspondiente emitido por el Tribunal Electoral.

Tener descargada y validada la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

El IFARHU informó que no se aceptarán notas de autorización de terceros, debido a que se trata de un trámite bancario que requiere la presencia del acudiente autorizado y la verificación de su identidad.

La institución también indicó que no es necesario llevar al estudiante ni a otros acompañantes, salvo que el acudiente requiera apoyo para movilizarse.