¿Cuándo volverá a cambiar el precio de la gasolina en Panamá?

Los conductores en Panamá tendrán que esperar pocos días para conocer el próximo ajuste en el precio de la gasolina y el diésel . Los precios máximos de venta al público que entraron en vigencia el viernes 4 de septiembre se mantendrán hasta las 5:59 a. m. del viernes 18 de septiembre de 2026.

Por lo tanto, el próximo cambio en los precios de los combustibles se aplicará a partir de las 6:00 a. m. del viernes 18 de septiembre, cuando comenzará un nuevo período de precios establecido por la Secretaría Nacional de Energía.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Combustible en Panamá: aprueban B/.26.3 millones para estabilizar parcialmente su precio

¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en Panamá?

Durante el período vigente del 4 al 18 de septiembre, los tres principales combustibles registraron aumentos frente al período anterior.

En Panamá y Colón, los precios quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.28 por litro.

Gasolina de 91 octanos: B/.1.19 por litro.

Diésel bajo en azufre: B/.1.40 por litro.

secenergiapanama

Estos valores corresponden a los precios máximos de venta al público establecidos para este período.

¿Cuánto aumentó el combustible?

El último ajuste representó incrementos en los tres principales combustibles. La gasolina de 95 octanos aumentó B/.0.053 por litro, mientras que la de 91 octanos subió B/.0.034 por litro.

En el caso del diésel bajo en azufre, el incremento fue de B/.0.047 por litro.

Los ajustes responden al comportamiento de los precios internacionales de los combustibles durante el período utilizado para calcular las nuevas tarifas. En las últimas semanas, el mercado petrolero ha estado bajo presión por factores geopolíticos internacionales.

¿El precio bajará o volverá a subir el 18 de septiembre?

Por ahora, no es posible confirmar si el próximo ajuste será al alza o a la baja hasta que la Secretaría Nacional de Energía publique los nuevos precios.

Lo que sí está establecido es la fecha: el período actual termina a las 5:59 a. m. del viernes 18 de septiembre y el siguiente comienza a las 6:00 a. m. de ese día.

Por ello, los conductores deberán estar atentos a la nueva tabla de precios que publique la Secretaría Nacional de Energía antes de esa fecha.

¿Cada cuánto cambia el precio de la gasolina en Panamá?

Los precios máximos de venta al público de los combustibles se actualizan en períodos de aproximadamente dos semanas.

Esto significa que el precio que los consumidores encuentran actualmente en las estaciones de servicio no necesariamente será el mismo durante la segunda quincena de septiembre.

Para los conductores, la fecha clave será entonces el viernes 18 de septiembre de 2026, cuando se conocerá el nuevo ajuste que regirá durante el siguiente período.