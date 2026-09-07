Muere Dagoberto ‘Yin’ Carrizo, el inolvidable intérprete de ‘Lucy’

La música típica panameña está de luto. Dagoberto ‘Yin’ Carrizo , reconocido acordeonista, cantautor e intérprete de algunos de los temas más recordados del folclore nacional, falleció este lunes 7 de septiembre de 2026 a los 87 años.

La partida de Yin Carrizo deja un profundo vacío en la cultura panameña y pone fin a la trayectoria de una de las figuras que contribuyeron a llevar la música típica más allá de las fronteras del país.

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Carrizo, nacido en Ocú, provincia de Herrera, el 5 de julio de 1939, dedicó más de seis décadas a la música y es recordado por generaciones de panameños como “El Cantor de la Patria” y “El Romántico del Acordeón”.

‘Lucy’, una canción que quedó en la memoria de Panamá

Entre las piezas más emblemáticas asociadas a Yin Carrizo se encuentra ‘Lucy’, conocida también por la frase que muchos panameños recuerdan: “¡Ay, Lucy querida!”.

La canción se convirtió en uno de los grandes éxitos de la música panameña y trascendió las fronteras nacionales. Fuentes biográficas sobre el artista destacan que el tema alcanzó reconocimiento internacional y que fue considerado uno de los mayores éxitos de la música panameña.

Pero ‘Lucy’ no fue la única composición que marcó su carrera. Su repertorio también incluye temas como ‘Julia’, ‘La Pajarita’, ‘Viva Panamá’ y ‘Sufrimientos y Pesares’, canciones que ayudaron a consolidar su particular estilo dentro de la música típica.

Una vida ligada al acordeón

La relación de Yin Carrizo con la música comenzó desde su niñez. A los cinco años empezó a tocar la armónica y, a los nueve, recibió su primer acordeón, instrumento que posteriormente se convertiría en una de las principales herramientas de su expresión artística.

Con apenas 13 años compuso ‘Viva Panamá’, pieza que posteriormente daría nombre a su conjunto musical.

Su propuesta incorporó elementos del tamborito y la tamborera con un estilo romántico que contribuyó a transformar la manera en que se interpretaba el acordeón dentro de la música típica panameña.

Yin Carrizo llevó el típico panameño más allá del país

Durante su extensa carrera, el músico consiguió que sus canciones fueran conocidas dentro y fuera de Panamá.

Uno de los ejemplos más importantes fue ‘Julia’, composición que posteriormente fue interpretada por El Gran Combo de Puerto Rico. ‘Lucy’, por su parte, también alcanzó una amplia difusión internacional.

Su trayectoria también estuvo acompañada de importantes reconocimientos. En 1970 recibió la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Comendador por su aporte a la difusión del folclore nacional. En 2009 fue reconocido como Personalidad Sobresaliente de Panamá.

Falleció el cantante, acordeonista y compositor Dagoberto "Yin" Carrizo, uno de los máximos exponentes de la música típica panameña. pic.twitter.com/zaEWIQuJMz — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

Un legado que permanece en la música panameña

La muerte de Yin Carrizo representa la despedida de uno de los grandes referentes de una generación que ayudó a consolidar la música típica popular panameña.

Su acordeón, su voz y canciones como ‘Lucy’, ‘Julia’ y ‘Viva Panamá’ forman parte de la memoria musical de varias generaciones. A los 87 años, Dagoberto ‘Yin’ Carrizo deja de estar físicamente, pero su música permanece como parte del patrimonio cultural y de la identidad de Panamá.