¿Por qué Vico C es tendencia cada 5 de septiembre? Esta es la historia detrás de la canción

Cada 5 de septiembre, el nombre de Vico C vuelve a convertirse en tendencia en redes sociales. La razón está en una de sus canciones más personales: “5 de septiembre”, un tema que el rapero puertorriqueño dedicó a su hija, Marangely Lozada Trinidad.

Este sábado 5 de septiembre de 2026, la fecha vuelve a cobrar protagonismo porque Marangely cumple 36 años, mientras que la canción continúa siendo recordada por miles de usuarios que cada año comparten fragmentos, videos y mensajes relacionados con el tema.

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¿Por qué Vico C es tendencia el 5 de septiembre?

La respuesta está en la propia historia de la canción.

En 2003, Vico C incluyó “5 de septiembre” en su álbum En honor a la verdad. El tema fue inspirado por el cumpleaños número 13 de su hija Marangely.

La canción comienza haciendo referencia precisamente a esa fecha y al hecho de que su hija estaba dejando atrás la niñez para entrar en la adolescencia.

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Más que una felicitación de cumpleaños, Vico C convirtió la canción en una reflexión sobre el paso del tiempo, la paternidad y los temores que puede sentir un padre cuando ve crecer a su hija.

La canción nació mientras Vico C estaba en prisión

Uno de los aspectos más conocidos de la historia de “5 de septiembre” es que Vico C escribió el tema mientras se encontraba privado de libertad en Florida, Estados Unidos.

El artista cumplía una condena de seis meses relacionada con un caso de posesión de drogas. Durante ese periodo, pensaba en su hija y en su crecimiento, una experiencia que terminó convirtiéndose en inspiración para la canción.

El resultado fue una composición profundamente personal en la que el rapero expresa la mezcla de alegría, nostalgia y preocupación que experimentaba al ver que su hija estaba creciendo.

De una canción de cumpleaños a una tradición de internet

Con el paso de los años, ocurrió algo curioso: el tema quedó asociado directamente con una fecha del calendario.

Cada vez que llega el 5 de septiembre, usuarios de redes sociales recuerdan la canción, publican referencias a la letra y vuelven a compartir imágenes de Vico C junto a su hija.

Así, una canción lanzada hace más de dos décadas terminó convirtiéndose en una especie de tradición digital anual.

¿Qué pasó con la hija de Vico C?

Marangely Lozada Trinidad ya no es aquella niña de 13 años que inspiró la canción. Con los años, estudió Educación Infantil, trabajó como profesora de artes plásticas y desarrolló Educreativo, un emprendimiento dedicado a juegos y recursos educativos para niños. También ha formado una familia y es madre de dos hijos.

Y mientras la vida de Marangely avanzó, aquella canción permaneció vinculada al 5 de septiembre.

23 años después, la historia vuelve a repetirse

En 2026 se cumplen aproximadamente 23 años desde el lanzamiento de “5 de septiembre”. La canción que hablaba de una niña que cumplía 13 años ahora acompaña el cumpleaños número 36 de Marangely.

Ese contraste es precisamente una de las razones por las que el tema continúa llamando la atención: quienes escucharon la canción originalmente también han crecido y pueden recordar aquella etapa de sus propias vidas.

Por eso, cuando llega el 5 de septiembre y las redes comienzan a llenarse de publicaciones sobre Vico C, no se trata de una nueva canción ni de un estreno.